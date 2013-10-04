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市场报道 | 2013年 10月 4日 星期五 22:35 BJT

美国经济：9月27日当周领先指标下滑至四周低位，其增长年率持平--ECRI

路透纽约10月4日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周下滑至四周低位，其增长年率持平。

ECRI表示，美国9月27日止当周领先指标(WLI)跌至132.1，上周为132.9。

该指标的增长年率持平在上周经修正后的4.8%，上周增长年率原先公布为4.9%。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)

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