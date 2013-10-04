美国经济：9月27日当周领先指标下滑至四周低位，其增长年率持平--ECRI

香港个股：盈德气体股份停牌，直至本周五左右刊发2016年度业绩为止
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透纽约10月4日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周下滑至四周低位，其增长年率持平。
ECRI表示，美国9月27日止当周领先指标(WLI)跌至132.1，上周为132.9。
该指标的增长年率持平在上周经修正后的4.8%，上周增长年率原先公布为4.9%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)