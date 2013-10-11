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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 22:34 BJT

美国经济：10月4日当周领先指标下滑至7月初来最低，其增长年率下跌--ECRI

路透纽约10月11日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周下滑至7月初来最低水平，其增长年率也下跌。

ECRI表示，美国10月4日止当周领先指标(WLI)跌至130.4，低于之前一周的132.1。

该指标的增长年率下跌至去年11月来最低的3.8%，低于此前一周的4.9%，后者原先公布为4.8%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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