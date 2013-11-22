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市场报道 | 2013年 11月 22日 星期五 23:35 BJT

美国经济：11月15日当周领先指标上涨，增长年率升至逾一个月高位--ECRI

路透纽约11月22日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周上升，其增长年率上涨至逾一个月最高。

ECRI表示，美国11月15日止当周领先指标(WLI)升至132.2，之前一周为131.0，原先公布为131.1。

该指标的增长年率上升至2.4%，为10月11日该周来最高，之前一周为2.2%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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