美国经济：11月22日当周领先指标升至九周高位，增长年率也上涨--ECRI

美国各类经济指标总览--2017/4/3

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，3月制造业指数为57.2，预估为57.0，2月为57.7。 美国商务部公布，2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.193万亿美元，预估为增长1.1%。1月建筑支出修正后为 下滑0.4%，前值为下降1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)