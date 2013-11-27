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市场报道 | 2013年 11月 27日 星期三 23:36 BJT

美国经济：11月22日当周领先指标升至九周高位，增长年率也上涨--ECRI

路透纽约11月27日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周上升至九周高位，其增长年率也攀升。

ECRI表示，美国11月22日止当周领先指标(WLI)升至132.5，之前一周为132.1，原先公布为132.2。

该指标的增长年率上升至2.7%，为10月中来最高，之前一周为2.4%。(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)

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