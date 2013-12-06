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市场报道 | 2013年 12月 6日 星期五 23:36 BJT

美国经济：11月29日当周领先指标升至三年半最高，增长年率也攀升--ECRI

路透纽约12月6日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五称，衡量美国未来经济增速的一项指标上周上升至三年半最高，其增长年率也攀升。

ECRI表示，美国11月29日止当周领先指标(WLI)升至132.8，为2010年4月以来最高。之前一周为132.3，原先公布为132.5。

该指标的增长年率上升至2.9%，为10月初以来最高，之前一周为2.6%，初值为2.7%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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