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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 20:23 BJT

美国数据：10月ADP民间就业人数增加13.0万人，增幅为4月来最低

路透纽约10月30日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月ADP民间就业人数增加13.0万人，增幅为4月来最低。路透访查的分析师预估为增加15.0万人。

9月民间就业岗位修正为增加14.5万，前值为增加16.6万。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完)

(编译 杜明霞; 审校 李春喜)

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