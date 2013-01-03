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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 21:27 BJT

美国数据: 12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于预期

* 美国12月ADP民间就业人数增加21.5万人(预估为增加13.3万人

路透纽约1月3日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预期.

路透访问的分析师原本预估,12月报告会显示就业人数增加13.3万.

11月民间就业人数上修为增加14.8万人,初值为11.8万人.

ADP此项报告系与Macroeconomic Advisers LLC联合完成.(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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