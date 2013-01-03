美国数据: 12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 美国12月ADP民间就业人数增加21.5万人(预估为增加13.3万人
路透纽约1月3日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预期.
路透访问的分析师原本预估,12月报告会显示就业人数增加13.3万.
11月民间就业人数上修为增加14.8万人,初值为11.8万人.
ADP此项报告系与Macroeconomic Advisers LLC联合完成.(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。