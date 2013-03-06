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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 21:58 BJT

更正-美国数据: 2月ADP民间就业人数增加19.8万人,增幅高于预期

(因英文原文有误，去掉标题和内文第一段的“为一年以来最大增幅”)

路透纽约3月6日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，2月ADP民间就业人数增加19.8万人，进一步证明劳动力市场好转。

路透访问的分析师原本预估，2月报告会显示就业人数增加17万。

1月民间就业人数上修为增加21.5万人，前值为19.2万人。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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