特写：美国高龄失业者再就业难 退休遥遥无期

路透华盛顿5月31日电（记者 Lucia Mutikani）---美国艾奥瓦州德梅因市的Joe Burklund曾在广告及市场营销行业工作30年，当他在2009年经济衰退最严重期失业时，他从来没想过会进行职业转换。

当时Burklund年近六十，年薪为6.5万美元，他乐观地认为，自己能在同一领域再找到一份工作。

在领了一年的失业救济金後，他开始在Trader Joe's连锁超市兼职。眼看退休储蓄即将耗尽，他意识到，这种情况不会很快好转。

有熟人建议他参加呼叫中心培训，为银行和保险公司提供服务。Burklund告诉路透：“我说，好吧，我不妨试试，因为看似没有其它机会。”

有数以千计年龄55岁及以上的美国人重返校园，为自己在人才市场就业争取优势，希望重建几乎被经济衰退毁掉的退休金。

“我开始认为‘我不太确定自己适合呼叫中心的工作’，我从来没有想过去卖保险。但我愿意进行各种尝试，以得到一份全职工作。”Burklund已经放弃了65岁退休的想法。

在完成该培训项目不到两周，他就得到了三个面试和两份聘书。3月，他开始在Marsh Insurance工作。

威斯康辛州威斯康辛拉皮兹的Tom Halseth讲述了一个类似的故事。60岁的Halseth在2010年5月失业，他之前在JC Penny零售连锁店当了30年的店长。他在16个月内一直没有找到工作。

如今，Halseth是当地干果包装公司Mariani Packing Company的质保技术员。他参加了一个为期五个月的项目，需要学习生物、化学和数学课程，并进行了两周的实习，然後得到了这份工作。

美联储数据显示，去年第四季度美国家庭金融资产（不含房产）从2007年第三季度峰值的57万亿美元跌至略高於49万亿美元水平。

美国退休人员协会公共政策研究所将於今年夏天发布的一份调查发现，在2007年至2009年经济衰退期间，50岁及以上的美国人中，四分之一的人已用光了所有的储蓄。在5,000名被访者中，约43%的人称，他们的积蓄尚未恢复。

**退休还太早**

对於许多在经济低迷期失业的高龄工作者来说，退休还太早，而通常又被认为不太适合接受再培训。美国一些独立机构一直希望打破这种看法。

美国劳动部数据显示，2011年有265万人参与了旨在帮助人们就业的《劳动力投资法案》（Workforce Investment Act）项目。

约有13%（34.5万）参与项目的人年龄在55岁或以上。

美国就业促进基金（National Fund for Workforce Solutions）负责人Fred Dedrick称：“如果有记录表明，他们有20年都是优秀员工，公司会要他们的。”

“这也取决於人才市场。如果失业率在4%或5%，公司会招聘这些人。但如果失业率高达10%，你就得考虑是投资50岁的人，还是30岁的人，当然你会选择年轻员工，因为他们效力的时间更长。”

Frank Lonergan等人力专家称，鉴於“婴儿潮”一代经验丰富，忽视他们是个错误。

“我认为，如果55岁的人有机会就职，公司向其提供适当的框架，帮助他们发挥作用，他们会比25岁的员工为公司效力更久。25岁的员工往往会在两三年後考虑加速职业发展。”

尽管掌握了新的技能，高龄工作者重归职场时薪水都非常低，很多人刚刚超过最低薪资线。美国最低薪资水平为时薪5.15美元至9.04美元，每个州情况不同。

Halseth拒绝透露目前薪水，但表示薪酬是他在JC Penny当店长时的三分之一。“虽然我目前工资远高於最低薪资水平，但这些钱很难过上好日子。”

Burklund称：“现在我的年薪是3.2万美元，另外还有奖金。估计我得快70岁才能退休。”他常喜欢开玩笑说，他就算死了也得隔上半年才能退休。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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