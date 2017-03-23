综述：美国2月成屋销售从10年高位下滑 因高房价令买家却步

路透华盛顿3月22日 - 美国2月成屋销售跌幅超过预期，因楼市房屋库存持续短缺推高房价，令潜在买家却步。

全美不动产协会(NAR)周三称，上月成屋销售下降3.7%，经季节调整后年率为548万户。

1月销售确认为569万户，为2007年2月以来最高水平。路透调查的经济学家预计销售下降2%，年率为557万户。

“房产经纪报告看房人流同比增长，但可负担房价范围内的房屋供应短缺仍是拖累房屋销售的症结，因其推高房价，给潜在买家的预算带来压力，”NAR首席经济学家Lawrence Yun称。

成屋销售较2016年2月增加5.4%，凸显尽管抵押贷款利率上升，楼市仍在持续复苏。2月，房屋上市后平均45天卖出，1月为50天。

美国金融市场基本未受数据影响，因投资者越来越担心特朗普政府的促成长政策能否最终出台。美元兑一篮子货币下跌，美股三大指数多数走低，美债价格下跌。

30年期房屋抵押贷款固定利率在4.3%左右。

房屋贷款成本可能会进一步攀升，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周将指标隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.0%，并预计今年再升息两次。

**劳动力市场强劲**

美国就业市场接近充分就业，提振了楼市需求。但房屋销售仍受制，因可供销售的房屋短缺，导致房价高企。

上月市场在售房屋增加4.2%，至175万户，房屋库存仍接近12月触及的历史低位165万户。供应较去年同期下降6.4%。

房屋库存已经连续第21个月同比下降。供应紧张，令房价中位数同比急升7.7%，至22.84万美元。房价已连续第60个月同比上涨。

房屋建筑商称建筑材料价格上涨、借贷成本上升、土地和劳动力供应短缺，导致他们无法填充楼市库存缺口。

全美第二大房屋建筑商Lennar Corp(LEN.N)周二报告季度毛利润率下降，因土地和建筑成本上升。

但这家总部位于佛罗里达的建筑商报告称，在截至2月28日的第一季售出了5,453户房屋，高于去年同期的4,832户，公司还报告订单跳升12%。

NAR估计，房屋开工和完工率在150-160万户的区间才能缓解长期库存短缺问题。当前房屋开工高于120万户，并以约100万户的速度完工。

根据2月的销售速度，仅需3.8个月就能卖光市场上的房屋库存，1月时为3.5个月。市场上有六个月的供应被认为是健康的楼市供需关系。

尽管房价上涨导致房屋所有者的房屋净值提高，可能鼓励部分所有者将房屋放到市场上出售，但房价升高可能令首次置业者望而却步。

上月，首次置业者占房产总交易量的32%，远低于经济学家和房产经纪业认为保持楼市强劲所需的40%。

1月时为33%，去年2月时为30%。(完)