综述：美国1月成屋销售升至10年高位 表明对经济的信心增强

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透华盛顿2月22日 - 美国1月成屋销售急升至10年高位，买家未理会房价和房屋抵押贷款利率走高，表明对经济的信心增强。
全美不动产协会(NAR)周三称，上月成屋销售跳升3.3%，经季节调整后年率为569万户，这是2007年2月以来的最高水平。
12月成屋销售上修至551万户，初值为549万户。经济学家原本预计1月销售增加1.1%，年率为554万户。NAR还修正了追溯至2014年的销售数据，但修正幅度很小，对楼市总体状况几无影响。
数据发布后，美债价格下滑，美元兑一篮子货币基本持平，PHLX楼市指数上涨0.6%，跑赢股市大盘。
成屋销售较2016年1月增加3.8%。劳动力市场强劲，改善了年轻成年人的就业机会，从而导致家庭组建数量增加，进而对楼市构成了支撑。
待售房屋供应持续短缺，提振了房价，仍是楼市进一步走强的障碍。30年期房屋抵押贷款固定利率在近几个月快速升高后看似稳定下来，但仍处于4%之上。但对应的，薪资增长年率却低于3%。
经济学家预计今年房屋销售将放缓。
**库存不足**
1月，市场上的待售房屋增加2.4%，至169万户。但楼市库存较去年同期减少7.1%，现在已经是连续第20个月库存同比下降。
经济学家称，房屋建筑商在弥补库存缺口方面有困难，因不容易获得资金，且土地和劳动力供应短缺。NAR预计，要缓解库存长期短缺的状况，房屋开工和完工年率应该在150-160万户之间。
目前，房屋开工年率在120万户以上，房屋完工年率在100万户左右。
可售房屋减少，上月房价仍在上升，房价中位数同比升高了7.1%，至22.89万美元，为2016年1月以来最大升幅。
上月，东北部、西部和南部地区的成屋销售增加，中西部地区的销售下降1.5%。根据1月的销售速度，将需要3.6个月消化掉库存，与12月保持一致。
六个月的供应量被看作是健康的市场供需状况。供应紧张，使得1月房价录得连续第59个月同比升高。
房价走高，导致房主的房屋净值上升，可能鼓励部分房主将房屋放到市场上出售，但可能会令首次置业者望房兴叹。
上月，首次置业者购房占总交易量的33%，远低于经济学家和房产经纪认为楼市健康所需的40%，但高于12月和去年同期的32%。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
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