综述：美国4月成屋销售下降 因供应紧张令房价抬升

路透华盛顿5月24日 - 美国4月成屋销售降幅大于预期，因市场可售房屋库存长期不足，导致房价抬升，潜在买家持币观望。

全美不动产协会(NAR)周三报告，4月成屋销售下降2.3%，经季节调整后年率为557万户。

尽管4月成屋销售下降，但仍为过去12个月第四高，3月成屋销售被下修至570万户，仍为2007年2月以来最高，前值为571万户。

“在春季传统的销售高峰期，缺少供应是导致销售放缓的原因所在，市场需求依旧，”摩根士丹利经济学家Ted Wieseman称。

经济学家原本预计上月销售下降1.1%，至年率565万户。4月的成屋销售较去年同期增加1.6%，也凸显了楼市的潜在力道。

虽然市场上的可售房屋数量较3月增加7.2%，至193万户，但仍较去年同期下降了9%。房屋库存为连续第23个月同比下降。

缺少库存导致房价上升。4月房价中间值同比增加6%，至24.48万美元，为2016年6月以来最高，这是连续第62个月房价中间值同比增长。

近期的数据显示，4月房屋建设活动减少，4月新屋销售急挫，成屋销售也下降，表明住宅投资可能仅给第二季国内生产总值(GDP)带来少量贡献。

经济第一季0.7%的增长年率中，住宅投资贡献了0.5个百分点。

美国金融市场基本未受此数据影响，因投资者在等待美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三晚些时候发布5月会议记录。

上月，房屋上市后需要29天销售出去，为NAR从2011年5月开始追踪该类数据以来的最短天数。3月为34天，去年同期为39天。

房屋需求受到劳动力市场趋紧的驱动，失业率为4.4%，提升了年轻人的就业机会。

楼市还受到房屋抵押贷款利率处于历史低位的支撑，30年期房屋抵押贷款固定利率徘徊在略高于4.0%的水平，但建筑材料成本上升，以及土地和劳动力短缺，仍令建筑商难以填补库存的缺口。

NAR预计，房屋开工数量和完工数量应在150-160万户之间才能消除库存持续紧张状况。但房屋开工数量一直维持在约120万户的水平，完工数量在100万户左右。

抵押贷款银行家协会周三发布的报告显示，房贷申请数量上周下降1%。

上个月，东北部、西部和南部地区房屋销售下降，中西部地区上升。

按照4月的销售速度，需要4.2个月清除市场上的库存，高于3月的3.8个月。维持六个月的供应被认为是健康的楼市供需关系。

上月，首次置业者占所有交易的34%，高于去年同期的32%，但仍远低于经济学家和地产经纪认为保持楼市强劲所需的40%的比例。(完)