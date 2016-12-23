综述：美国11月消费者支出温和直指第四季经济放缓 但制造业重现生机

路透华盛顿12月22日 - 美国11月消费者支出小幅增加，因家庭收入九个月来首次录得零增长，表明经济在前一季快速增长后第四季放缓。

但周四发布的其它数据显示，经济仍稳固。上月美国资本财新订单增长，因对机械和初级金属的需求增加，表明石油对企业支出的拖累有所减弱。

虽然上周初请失业金人数达到六个月高位，但仍低于表明劳动力市场强劲的门槛。

商务部称，11月消费者支出增长0.2%，10月时增长0.4%。经通胀调整后的消费者支出上月增长0.1%，与10月的增幅一致。消费者支出占美国经济活动的三分之二。

但在劳动力市场接近充分就业，消费者信心处于此轮周期高点的背景下，预计消费者支出增长放缓只是暂时的。

上月消费增长温和，加上工业生产和新屋开工疲弱，暗示目前约2.6%的第四季国内生产总值(GDP)增长预估可能被下调。

商务部在周四发布的另一份报告中称，美国第三季GDP环比年率终值为成长3.5%，前值为3.2%，这是2014年第三季以来的最快增长速度。今年第二季经济增长年率为1.4%。

GDP数据被上修，因消费者支出、企业在建筑结构和知识产权产品方面的投资大于之前的预估，凸显经济基本面稳固。这是促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周决定升息的因素之一。

美联储将指标隔夜利率上调25个基点至0.50-0.75%的区间，也因为受到劳动力市场强劲鼓舞。美联储预计2017年将升息三次。

美元兑一篮子货币下跌，美债走低，美股也下挫。

上月消费者支出放缓抑制了通胀上升。扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数持平，10月时小涨0.1%。核心PCE物价指数较上年同期增长率降至1.6%，为7月以来的最小增幅。

10月，核心PCE物价指数同比增长1.8%，为2014年7月以来的最大增幅。核心PCE是美联储青睐的通胀指标，目前低于2%的目标。

**个人所得持平**

上月消费者支出受到汽车等耐用品采购减少0.6%的抑制，服务消费下降0.3%。

上月个人所得持平，10月增长了0.5%。薪资下降0.1%。因消费者支出增长快于个人所得增长，储蓄金额从10月的8,091亿美元降至7,809亿美元，为2015年5月以来的最低水平。

虽然消费者支出可能在放缓，但有迹象显示，企业投资在经过长期下滑后正在回升。

商务部发布的第三份报告显示，扣除飞机的非国防资本财订单增长0.9%，10月时增长了0.2%。这项指标是企业投资计划的晴雨表，被密切关注。

去年油价下挫，美元急升打压了制造业。很多影响表现在企业对设备的投资疲弱，企业对设备投资已经连续四个季度萎缩。

由于油价目前徘徊在每桶50美元之上，在美国经济活动中占比12%的制造业开始重现生机，油气井钻探活动在过去几个月里增加。

经济学家预计，企业支出将在2017年反弹，部分因市场认为，候任总统特朗普的政策对企业友好。

即将走马上任的特朗普政府已承诺将减税，减少监管，增加基建支出。但制造业增长可能会受到美元在特朗普胜选后再次走强的限制。

自11月8日特朗普赢得美国大选以来，美元兑美国主要贸易伙伴国货币上涨了4.4%，因担心特朗普的政策主张可能引发通胀。

上月，核心资本财付运增长0.2%，10月时下降0.3%，核心资本财付运被用于计算政府GDP数据中的设备支出分项指标。

劳工部发布的第三份报告显示，截至12月17日当周，初请失业金人数增加了2.1万人，经季节调整后为27.5万人，为6月以来最高。

尽管初请失业金人数有所增加，但这已经是连续第94周低于表明就业市场健康的门槛30万人，为1970年以来的最长跨度，而当时的劳动力市场规模要小得多。

通常在一年的这个时候，因各种节日的时间不一样，初请失业金人数的波动都较大。上周初请失业金人数四周均值增加了6,000人，至26.375万人，该指标被认为能更好地反映劳动力市场趋势，因去除了周与周之间的波动。(完)