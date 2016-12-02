综述：美国11月工厂活动升至五个月高位 因新订单增加

2015年12月7日，美国华盛顿州Renton，图为波音组装车间内的一架737 MAX飞机。 REUTERS/Matt Mills McKnight

路透华盛顿12月1日 - 美国11月工厂活动升至五个月最高，因新订单和产出增长加速，为经济在第四季初获得更多动能提供了进一步证据。

周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数触及五个月高位，但劳动力市场强劲势头未改，11月计划裁员人数下降12%。

美国供应管理协会(ISM)称，上月美国制造业活动指数增长1.3个百分点，至53.2，为6月以来最高。该指数高于50表明制造业扩张。制造业在美国经济中占比约12%。

产出分项指标增长1.4个百分点，新订单分项分项指数增长0.9个百分点，就业分项指数下滑0.6个百分点，但仍处于扩张区域。

该数据加上消费者及建筑支出数据，表明美国经济在第三季创两年来最快增速3.2%后，第四季增长动能继续增强。

制造业正在缓慢复苏，因美元过去升势带来的拖累有所减弱，油价在去年大跌后持续回稳。

但工厂活动可能仅会温和增长，因美元在特朗普赢得美国大选后重拾升势。

自11月8日的大选以来，美元兑主要贸易伙伴国货币已经急升逾4%，因投资者认为当选总统特朗普提议的财政政策将提振通胀。

美元走强对出口不利，将挤压跨国公司的利润，可能给它们的资本支出预算带来影响。

但特朗普计划增加基建支出，可能会给制造业带来一些提振，并有利于卡特彼勒(Caterpillar)等重型机械制造商。卡特彼勒的利润之前受到建筑设施需求疲弱打击。

在周四发布的另外一份报告中，劳工部称，截至11月26日当周，初请失业金人数增长1.7万人，经季节调整后为26.8万人。这是6月以来最高，且为连续第二周增长。

尽管上周初请失业金人数增加，但仍连续第91周低于表明就业市场健康的门槛30万人，为1970年以来的最长周期，而当时的劳动力市场规模要小得多。

初请失业金人数报告发布后，美元下跌，美债价格也下跌，美股上涨。

**接近全面就业**

初请失业金人数在11月中触及43年低位，通常在一年中的这个时候波动较大，因政府使用的去除季节波动的模型没有完全反映出假日期间的变化。

“我们不认为，最近初请失业金人数的波动表明劳动力市场的潜在状况发生快速改变，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。

上周，初请失业金人数四周移动均值小涨500，该数据被认为能更好地反应劳动力市场状况，因去除了周与周之间的波动。

上周的初请失业金人数数据对将于周五发布的11月就业报告没有影响，因处于调查周期之外。

10月和11月的调查周期间，初请失业金人数减少，支撑了上月就业增长仍将强劲的预期。根据路透对经济学家的调查，上月非农就业岗位可能增长17.5万个，10月增长了16.1万个。

在第三份报告中，全球人员安置顾问公司Challenger, Gray & Christmas称，美国雇主上月宣布计划裁员2.6936万，低于10月的3.0740万。

11月裁员主要集中在零售业，共宣布裁员4,850人，大部分来自于 American Apparel破产。但假日季招聘激增，远超过零售业的裁员人数。

劳动力市场强劲，经济学家认为接近充分就业，加之有迹象显示，经济增长和通胀稳步上升，预计将促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月13-14日政策会议上升息。

美联储在去年12月进行了近10年来首次升息。(完)