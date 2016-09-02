综述：美国8月制造业活动六个月来首次萎缩 但8月裁员人数减少

2015年12月7日，美国华盛顿州伦顿，参观者在波音公司的媒体开放日参观波音737 MAX飞机生产线。 REUTERS/Matt Mills McKnight

路透华盛顿9月1日 - 美国8月制造业活动六个月内首次出现萎缩，因新订单和生产骤降，但裁员处于低水准继续显示第三季经济成长提速。

尽管制造业仍受限于美元走强和油价大跌的余波影响，但就业市场保持强劲可能进一步促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍晚加息。

“今天制造业数据令人失望，进一步削弱了本月稍晚加息的理据，但我们目前认为没有理由改变我们对联储的预期，并继续预计将在12月会议上加息。”意大利裕信银行(UniCredit)首席美国分析师Harm Bandholz称。

供应管理协会(ISM)公布，8月制造业指数大跌3.2个百分点，至49.4，为2月来首次低于50枯荣分界线，但该指数仍高于43.2这一同经济衰退相关的水准。

制造业约占美国经济的12%。美元在2014年6月至2015年12月大涨，加上全球需求疲弱重创了美国的出口。

在油价崩跌后的石油钻井活动急速减少也压制了企业支出，导致重型机械需求疲弱，从而影响了制造业。另外美国修正库存水准也令制造商订单下滑。

虽然包括ISM和多个地区报告在内的信心调查都显示制造业疲弱，但石油活跃钻机数、耐用品订单和工业生产等所谓的硬数据已经显露了制造业趋稳的初步迹象。

制造业是对消费者支出和楼市表现的滞后数据，而消费者支出和楼市数据已经显示经济在上半年仅成长1.0%后已重拾动能。

8月ISM新订单分项指数大跌7.8点，至49.1，生产分项指数也降至萎缩区域，制造业就业指数进一步下滑。但制造业就业跌势并未波及其他经济领域。

在另一份报告中，美国劳工部公布，上周初请失业金人数增加2,000人，经季节调整为26.3万。

这是初请失业金人数连续第78周保持在30万大关之下，持续时间为1970年以来最长，低于该水平反应就业市场强劲。

上周初请失业金人口四周均值减少1,000人，至26.3万。市场认为，该数据能更准确的反应就业市场趋势，因其消除了周与周之间的波动。

“尽管制造业看上去有一些麻烦，但就业的整体前景仍积极，”巴克莱首席分析师Michael Gapen表示。

惨淡的制造业数据打压美元，但今日公布的数据有好有坏，令美股基本收平，美国公债价格也先抑后扬。

**关注8月就业报告**

周五美国将公布备受关注的8月就业报告，分析师表示，该数据可能决定是否美联储会在本月稍晚或12月加息。

根据路透访查的分析师，预计8月非农就业岗位增加18万，7月增幅为25.5万。8月失业率预计将下降0.1个百分点，至4.8%。

在之前两个月就业增幅都超过25万后，8月增长预计放缓。美联储在去年12月进行了近十年来首次加息。

在周四公布的第三份报告中，全球职介咨询公司Challenger, Gray & Christmas报告，8月美国企业计划裁员3.2188万人，低于7月的4.5346万人。

上月裁员主要集中在电脑行业，因思科系统(CSCO.O)宣布计划裁员5,500人。能源、工业产品和娱乐休闲业也有裁员。

在今日第四份经济报告中，美国劳工部公布，第二季单位劳工成本大幅上升4.3%，高于上月公布的2.0%。

数据攀升是因计算方法改变，可能无法持续。单位劳工成本较去年同期上升了2.6%。(完)