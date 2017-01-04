综述：美国12月制造业活动触及两年高位 11月建筑支出创10年半最高

2016年8月30日，美国科罗拉多州Arvada，图为一处房屋建设工地的工人。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿1月3日 - 美国12月制造业活动加速，触及两年最高水准，因新订单和就业急增，表明油价下跌给制造业造成的拖累在一定程度上消退。

周二公布的另一项数据显示，11月美国建筑支出触及10年半高位，可能给第四季成长带来进一步的提振。上述报告表明，候任总统特朗普从奥巴马政府手中接任时，美国经济状况强劲，就业市场接近充分就业。

供应管理协会(ISM)表示，12月美国制造业活动指数增长1.5个百分点，至54.7，为2014年12月以来最高。数据高于50，表明制造业扩张。制造业在美国经济活动中的占比约为12%。

新订单分项指数上月跳升7.2%，至2014年11月以来最高。就业分项指数攀升0.8%，至2015年6月以来最高。

油价2015年急跌，加之美元大幅走强，严重制约了制造业活动。影响主要反映在企业设备支出连续四个季度萎缩。

随着油价反弹，周二触及18个月高位，制造业活动开始升温。油气开采过去几个月回升。

另外，商务部报告，11月美国建筑支出增长0.9%，至1.18万亿美元，为2006年4月以来最高水平。建筑支出增长受助于民间和公共投资增加。

10月建筑支出修正后为增长0.6%，前值为增长0.5%。11月建筑支出同比增长4.1%。

11月建筑支出稳健增长，加之10月数据被上修，可能促使经济学家上调美国第四季国内生产总值(GDP)增长预期。

亚特兰大联储现预计，美国第四季GDP增长年率为2.5%。美国经济第三季成长3.4%。

数据公布后，美元兑一篮子货币攀升至14年新高。美国公债价格回落。美股上扬。

民间建筑支出11月跳增1.0%，触及2006年7月以来最高，因独栋屋建设和房屋修缮支出增加。

包括工厂、医院和道路在内的民间非住宅结构投资11月增长0.9%，10月为回落1.5%。

公共建筑支出11月增长0.8%，至3月以来最高，且为连续第四个月增长。州和地方政府建筑支出增长0.6%，也为连续第四个月增长。

11月联邦政府建筑支出急增3.1%，10月为增长0.2%。(完)