综述：美国制造业产出和消费者信心数据强劲 提振经济前景

路透华盛顿3月17日 - 美国2月制造业产出连续第六个月上升，3月初消费者信心反弹，凸显了经济的韧性，尽管第一季经济增长看似将大幅放缓。

周五发布的其它数据也支撑上述观点，数据显示，2月评估未来经济活动的一项指标上升至逾10年来最高水平。经济前景改善，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周升息的决定。

“第一季经济增长可能令人失望，但经济中也不乏亮点，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff称，“一些领域正开始复苏。”

美联储称，制造业产出上月增长0.5%，与1月增幅一致，这是三年来最大月增幅。商品价格上涨，提升了对机械和其它设备的需求。

制造业正在复苏，因长期以来油价下跌、美元走强和库存过剩带来的影响已减弱。制造业还从企业信心急升中受益，因特朗普政府承诺实施对企业友好的政策，包括减税和放松监管等。

“制造业在多年表现滞后后，势将发生可喜的变化，”IHS Markit美国经济学家Michael Montgomery称，“制造业稳健增长，对于在困境中挣扎的工厂而言，这是非常乐见的变化。”

美元兑一篮子货币跌至五周低位，连续第三日承压，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三进行了2008年金融危机以来的第三次升息，但维持缓慢收紧货币政策的步伐。

美股基本持平，美债价格走高。

**信心增强**

特朗普政府提振经济和就业增长的承诺也受到美国人的欢迎，消费者信心跳升。周五发布的另外一份报告显示，3月初密歇根大学消费者信心指数升1.3%，报97.6。

这项调查的现状指数升至2000年以来最高，因家庭对其财务状况的信心增加。从连续两个月就业岗位增长超过20万就能看出端倪。

周五发布的第三份报告显示，世界大型企业研究会(Conference Board)称，经济领先指数2月上涨0.6%，至逾10年来最高水平。亚特兰大联储预计第一季经济增长年率为0.9%，较第四季1.9%的增幅有所放缓。

2月制造业产出稳步增长，但不足以提升工业生产，2月工业生产持平，因受天气影响公用事业产出骤降5.7%。1月工业产出下跌0.1%。

矿业产出上月增长2.7%，受油气钻探活动急升7.1%提振。

上月，制造业产出受到机动车和零部件生产反弹0.8%提振，机械设备产出增长1.1%。

初级金属、金属制品和非金属矿产品产出增长，计算机和电子产品产出上月增长0.7%。

随着制造业产出增加，产能利用率上月增长0.3个百分点，至75.6%，为2015年10月以来最高，但仍比长期均值低2.8个百分点。

“企业调查已经显示，大选后企业投资计划出现令人鼓舞的提速，但当前产能利用率偏低，限制了立即加大资本支出的紧迫性，”摩根斯坦利经济学家Ted Wieseman称。(完)