综述：美国7月工厂活动下滑 6月建筑支出降至去年6月来最低

2016年5月23日，美国加州Carlsbad，图为一处独栋豪宅建设现场的一名工人。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿8月1日 - 美国7月制造业活动放缓，因订单普遍疲弱，6月建筑支出下滑，表明上周发布的第二季经济增长预估可能被下修。

美国供应管理协会(ISM)称，上月全国工厂活动指数下滑0.6%，至52.6。该指数在50以上表明制造业扩张，制造业在美国经济中的占比约为12%。

制造业仍受制于2014年6月至2015年12月期间美元上涨、油价急挫的后续影响，这些因素导致出口遇挫，企业支出减少。

虽然ISM指数连续第五个月处于扩张区域，但因企业支出疲弱，所谓的制造业硬数据整体疲弱。上月，制造商报告新订单、出口订单和待挤压订单减少。

尽管生产增加，但工厂雇佣活动也减少。

数据发布后，美债价格缩小跌幅，美元兑一篮子货币走强，美股走高。

另外，美国商务部报告，6月建筑支出下滑0.6%，至2015年6月以来最低，为连续第三个月下降，5月修正后为下跌0.1%，前值为下滑0.8%。

路透调查的经济学家原本预计，6月建筑支出增长0.5%。经济学家对6月建筑支出的预估主要基于国内生产总值(GDP)初值中政府对民间住宅和非住宅建筑支出的假设。

政府上周五报告称第二季GDP按年增长1.2%，第一季增长0.8%。住宅和包括油气井钻探等非住宅结构建筑支出疲弱，继续拖累上季并不十分强劲的经济增长。

6月，民间建筑支出下滑0.6%，拖累建筑支出整体下降。民间住宅建筑支出维持不变，独栋房屋和多户房屋建筑支出均下滑。5月民间住宅建筑支出微升0.1%，6月改扩建支出增长。

6月民间非住宅结构建筑支出急挫1.3%，为2015年12月以来最大月跌幅，5月增长0.4%。

6月公共建筑支出下滑0.6%，为连续第四个月下降。在公共建筑支出中占比最大的州和地方政府建筑项目支出下降0.5%，为连续第四个月下降，联邦政府建筑支出6月减少2.3%。(完)