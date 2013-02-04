更新版-美国经济: 12月衡量企业投资计划的指标微跌,暗示信心减弱

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
"投资增长速度可能只会温和改善,"富国银行分析师在客户报告中提到该数据时这样认为.
此前,政府原预计这项反映投资计划的指标在12月增长0.2%.
工厂订单报告帮助压低周一的美国股市.美国公债收益率亦下降.
12月总体工厂订单上升1.8%,升幅小于路透调查中分析师预估中值2.2%.
扣除运输行业的新订单仅微增0.2%,消费品新订单更是下跌了0.1%.
那些波动较大的分项帮助弥补了上述疲弱结果,其中民用飞机订单大增10.1%.
军用飞机订单激增56.4%,暗示国防开支在去年第四季大幅下滑后可能反弹.国防资本财新订单更是蹿升了110.3%,只不过这个类目相对较小.
扣除国防工业的新订单只增加了0.3%.(完)
(编译 王翔琼/郑茵 审校 张涛)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
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