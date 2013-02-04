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债券 | 2013年 2月 5日 星期二 07:43 BJT

更新版-美国经济: 12月衡量企业投资计划的指标微跌,暗示信心减弱

"投资增长速度可能只会温和改善,"富国银行分析师在客户报告中提到该数据时这样认为.

此前,政府原预计这项反映投资计划的指标在12月增长0.2%.

工厂订单报告帮助压低周一的美国股市.美国公债收益率亦下降.

12月总体工厂订单上升1.8%,升幅小于路透调查中分析师预估中值2.2%.

扣除运输行业的新订单仅微增0.2%,消费品新订单更是下跌了0.1%.

那些波动较大的分项帮助弥补了上述疲弱结果,其中民用飞机订单大增10.1%.

军用飞机订单激增56.4%,暗示国防开支在去年第四季大幅下滑后可能反弹.国防资本财新订单更是蹿升了110.3%,只不过这个类目相对较小.

扣除国防工业的新订单只增加了0.3%.(完)

(编译 王翔琼/郑茵 审校 张涛)

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