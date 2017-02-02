综述：美国12月工厂活动触及两年高位 民间就业岗位急增

2016年11月4日，通用汽车在密歇根州的一家组装厂。 REUTERS/Joe White

路透华盛顿2月1日 - 美国1月工厂活动加快增长，升至逾两年高位，因新订单和原材料成本持续增加，直指国内需求增强，且低油价带来的拖累减弱，支撑制造业复苏。

周三发布的其它数据显示，民间雇主上月加大了招聘力度。12月建筑支出下滑，但潜在趋势仍强劲。数据显现年初经济增长动能强劲。美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今日稍后结束为期两天的会议。

预计美联储今年将升息三次，但预计不会在周三晚些时候结束的会议上升息。美联储在去年12月将指标隔夜利率目标区间提升至0.5-0.75%。

美国供应管理协会(ISM)称，上月全国工厂活动指标增加1.5个百分点，至56，为2014年11月以来最高。

指标高于50表明制造业扩张，制造业在美国经济中的占比约为12%。制造业活动扩张，可能部分因为企业信心在11月特朗普胜选后急升。

特朗普承诺要减税并放松监管。这位商而优则仕的新总统1月20日宣誓就职后，还没有公布他提议的财政刺激举措的细节。

生产分项指标增加2个百分点，新订单指标微升0.1个百分点，就业分项指标跳升3.3个百分点。

制造商报告原材料投入增加，表明未来数月生产者通胀将加速攀升。

ISM投入分项指数1月增长3.5个百分点，至2011年5月以来最高。

2015年油价骤降，美元急升令制造业在去年大部分时间受到制约，主要影响源于企业大幅削减设备投资。随着油价升至每桶50美元之上，制造业受到的制约有所缓解。

政府上周五报告，第四季企业设备支出按年增长3.1%，为逾一年来首次增长。

1月迄今的数据表明，继国内生产总值(GDP)第四季增长1.9%后，经济势将加速成长。第三季增长年率为3.5%。

**民间就业岗位增长**

周三，ADP全国就业报告显示，民间雇主在1月新增了24.6万个就业岗位，高于12月的15.1万个。劳工部周五将发布更全面的，包括公共和民间雇主在内的非农就业报告。

路透调查的经济学家预计，1月民间雇主新增16.9万个就业岗位，高于上月的14.4万个，总体非农就业岗位料增加17.5万个。

美元兑欧元升至盘中高位，美债价格下跌，美股走高。

另外，商务部的报告显示， 12月建筑支出下滑0.2%，11月为上升0.9%，12月建筑支出较2015年12月增长4.2%。

12月，民间建筑支出增长0.2%，达到2006年7月以来最高，住宅建筑支出增长了0.5%。

12月民间非住宅结构建筑支出持平，在前月增长了0.8%。

12月公共建筑支出下跌1.7%，跌幅为去年7月以来最大，此前连续四个月增长。

州和地方政府建筑支出下滑2.4%，也终结了此前的四个月连涨趋势，但联邦政府建筑支出跳升6.1%，至2015年10月以来最高。

这是联邦政府建筑支出连续第三个月上升。(完)