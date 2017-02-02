综述：美国12月工厂活动触及两年高位 民间就业岗位急增

分析：美国利率可能导致特朗普预算计划中的乐观假设落空
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
路透华盛顿2月1日 - 美国1月工厂活动加快增长，升至逾两年高位，因新订单和原材料成本持续增加，直指国内需求增强，且低油价带来的拖累减弱，支撑制造业复苏。
周三发布的其它数据显示，民间雇主上月加大了招聘力度。12月建筑支出下滑，但潜在趋势仍强劲。数据显现年初经济增长动能强劲。美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今日稍后结束为期两天的会议。
预计美联储今年将升息三次，但预计不会在周三晚些时候结束的会议上升息。美联储在去年12月将指标隔夜利率目标区间提升至0.5-0.75%。
美国供应管理协会(ISM)称，上月全国工厂活动指标增加1.5个百分点，至56，为2014年11月以来最高。
指标高于50表明制造业扩张，制造业在美国经济中的占比约为12%。制造业活动扩张，可能部分因为企业信心在11月特朗普胜选后急升。
特朗普承诺要减税并放松监管。这位商而优则仕的新总统1月20日宣誓就职后，还没有公布他提议的财政刺激举措的细节。
生产分项指标增加2个百分点，新订单指标微升0.1个百分点，就业分项指标跳升3.3个百分点。
制造商报告原材料投入增加，表明未来数月生产者通胀将加速攀升。
ISM投入分项指数1月增长3.5个百分点，至2011年5月以来最高。
2015年油价骤降，美元急升令制造业在去年大部分时间受到制约，主要影响源于企业大幅削减设备投资。随着油价升至每桶50美元之上，制造业受到的制约有所缓解。
政府上周五报告，第四季企业设备支出按年增长3.1%，为逾一年来首次增长。
1月迄今的数据表明，继国内生产总值(GDP)第四季增长1.9%后，经济势将加速成长。第三季增长年率为3.5%。
**民间就业岗位增长**
周三，ADP全国就业报告显示，民间雇主在1月新增了24.6万个就业岗位，高于12月的15.1万个。劳工部周五将发布更全面的，包括公共和民间雇主在内的非农就业报告。
路透调查的经济学家预计，1月民间雇主新增16.9万个就业岗位，高于上月的14.4万个，总体非农就业岗位料增加17.5万个。
美元兑欧元升至盘中高位，美债价格下跌，美股走高。
另外，商务部的报告显示， 12月建筑支出下滑0.2%，11月为上升0.9%，12月建筑支出较2015年12月增长4.2%。
12月，民间建筑支出增长0.2%，达到2006年7月以来最高，住宅建筑支出增长了0.5%。
12月民间非住宅结构建筑支出持平，在前月增长了0.8%。
12月公共建筑支出下跌1.7%，跌幅为去年7月以来最大，此前连续四个月增长。
州和地方政府建筑支出下滑2.4%，也终结了此前的四个月连涨趋势，但联邦政府建筑支出跳升6.1%，至2015年10月以来最高。
这是联邦政府建筑支出连续第三个月上升。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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