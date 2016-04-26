综述：美国工厂订单和消费者信心数据疲弱 经济增长前景蒙阴

路透华盛顿4月26日 - 美国3月耐久财订单反弹幅度远低于预期，因汽车、电脑和电子产品需求骤降，表明工厂活动下滑的势头远没有结束。

商务部周二发布的报告还暗示，第一季企业支出和经济增长疲弱。第二季成长前景也转淡，因今日出炉的另外一份报告显示，4月消费者信心下滑。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日开始为期两天的政策会议，预计周三会议结束时，联储将维持指标隔夜利率不变。美联储在去年12月进行了近10年来首次升息。

“这些令人失望的报告可能会加重美联储的谨慎情绪，鉴于经济这两个关键领域的表现疲弱，我们预计第二季成长反弹的动能非常疲弱，”道明证券负首席经济学家Millan Mulraine称。

商务部称，耐久财订单上月增加0.8%，2月时下跌3.1%。耐久财是指从烤面包机到飞机等使用时间在三年和以上的物品。

扣除飞机的非国防资产财订单，即所谓的核心资本财订单上月持平，前月数据被下修至减少2.7%，前值为下降2.5%。市场密切关注该指标，因其反应了企业支出计划。

经济学家原本预计上月耐久财订单增长1.8%，核心资本财订单增长0.8%。核心资本财出货量继2月骤降1.8%后上月升0.3%，该指标用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

在美国经济中占比12%的制造业受困于美元升值和海外需求疲弱的持续影响。

斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)和哈利伯顿 (HAL.N)等油田技术服务公司削减资本项目支出，企业消化积压库存的努力都打击了工厂活动。

这些给经济的多个方面带来拖累，削弱了出口增长，企业投资和利润。

**首季经济增长疲弱**

今日出炉的耐久财报告，加上最近发布的零售销售、贸易和工业生产等数据，表明第一季经济增长进一步放缓。去年第四季美国经济成长1.4%。

预计第一季GDP增长年率低至0.3%，政府将于周四发布第一季增长率初估值。

另外，世企研周二发布的报告显示，4月消费者信心指数下跌1.9点，至94.2。消费者对于短期经济前景有些悲观，暗示他们预计经济活动不会加速。

本月，家庭对于劳动力市场的看法好坏不一，认为就业机会“充足”的消费者比率下降，认为就业机会“难以获得”的消费者也减少。

美元兑一篮子货币下跌，美国公债价格走低，股市涨跌互现。

尽管制造业表现不振，但就业市场的强劲势头扶助支撑楼市。周二发布的第三份报告显示，2月房屋价格较去年同期增长5.4%。

尽管最近几个月，多数制造业数据描绘了一幅相对乐观的景象，因美元涨势减弱，但工业生产和工厂订单等所谓的硬数据仍然疲弱。

人们之前寄望，随着美元走软、油价企稳、且库存消化接近尾声，制造业能重新站稳脚跟。

今年迄今，美元兑一篮子美国贸易伙伴国的货币下跌2.7%，在2014年6月到2015年12月期间大涨20%。

“尽管上月核心资本财订单持平，暗示制造业活动可能已经触底，但报告整体基调显示，还没有看到该行业重新提速的迹象，”摩根大通经济学家Jesse Edgerton称。

上月耐久材订单增加，其中国防飞机订单增幅最大，猛增65.7%，带动交通设备订单增加2.9%，初级金属和机械订单也增加。

但民用飞机、电脑、电子产品订单下跌，电子设备、电器和电子元件订单也下滑。最近数月汽车需求转弱，3月汽车和汽车零部件订单骤跌，2015年汽车销量创纪录高位。(完)