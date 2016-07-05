综述：美国5月工厂订单下滑 但积压订单增加为制造业捎来春的讯息

2012年10月18日，美国华盛顿州埃弗雷特波音飞机组装线，资料图为待安装的一副波音777起落架。 REUTERS/Andy Clark

路透华盛顿7月5日 - 美国5月工厂新订单下滑，因运输和国防资本财需求疲弱，但积压订单增加和库存规模下降暗示，制造业的严冬可能已经过去。

美国商务部周二称，工厂新订单在连续两个月增加后5月下滑1.0%，跌幅与分析师预估相符，4月数据被下修至增加1.8%。

商务部还称，5月扣除飞机的非国防资本财订单修正后为下跌0.4%，前值为下跌0.7%。这就是所谓的核心资本财订单，它被看作衡量企业信心和设备支出计划的指标。

5月核心资本财运付量确认为下降0.5%。该数值被用于计算国内生产总值中的企业设备支出。

美国金融市场未受此份报告影响。

强势美元和全球需求疲弱导致制造业出口放缓，与此同时，企业全力以赴减少积压库存，这些因素在过去一段时间一直制约着制造业活动。制造业在美国经济中的占比约为12%。

油价下跌导致利润锐减，能源行业只能通过削减支出来应对，这让制造业困境雪上加霜。

但有迹象显示，制造业可能接近企稳回升。供应管理协会(ISM)上周五的一份调查显示，6月美国制造业指数急升，工厂报告包括出口在内的新订单、积压订单和库存强劲增长。

但英国上月公投意外决定脱欧，令制造业和服务业均面临风险。

ISM上周公布的一项调查结果显示，虽然大部分采购经理人预计英国脱欧不会造成重大影响，但不少经理人正以谨慎的态度密切关注情势发展，认为脱欧将阻碍增长。

5月，尽管汽车和零部件需求增长0.8%，但运输设备订单下跌5.7%。国防资本财订单急跌28.1%。

一直受能源和农业领域需求疲弱打击的机械订单增长0.3%。电子设备、电器和元件订单下滑0.6%，电脑和电子产品订单持平。

库存下滑0.1%，表明工厂在削减积压库存方面取得进展，这可能有助于工厂未来的生产。过去13个月中有12个月库存下降。

5月库存出货比为1.36，与4月持平。工厂未完成订单增加0.2%，4月增加0.6%，过去五个月里有四个月增长。(完)