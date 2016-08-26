综述：美国7月工厂数据乐观 企业支出出现趋稳的迹象

路透华盛顿8月25日 - 美国7月耐久财订单连续第二个月增加，因对机械和其它产品的需求增长，这是企业支出下跌趋势开始放缓的初步迹象。

周二发布的另外一份报告也提振了经济前景，报告显示，美国上周初请失业金人数意外减少，表明劳动力市场保持强劲。

两份报告支撑了美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息的观点。美联储主席叶伦将于周五在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行年度大会上发表讲话，可能会就美国货币政策近期前景给出指引。

“上述数据与美联储希望看到的劳动力市场和经济增长水平相一致，如果未来出炉更多这样的数据，将暗示可能会升息，最有可能是12月，”PNC Financial Services Group高级经济学家Gus Faucher称。

商务部称，扣除飞机的非国防资本财订单上月增长1.6%，为1月以来的最大增幅，该指标即所谓的核心资本财订单，被看做是企业支出计划的晴雨表，因而倍受关注。

核心资本财订单6月增长0.5%，6、7两月的表现是2015年1月以来首次连续两月上涨。路透调查的经济学家预计核心资本财订单上月仅增加0.3%。

机械、初级金属、金属制品、电脑和电子产品、电子设备、电器和电子元件订单大幅增长。

美国金融市场基本未受数据影响，因投资者聚焦叶伦即将发表的讲话。美元小幅下跌，美股大体持平，美债价格小幅下跌。

美联储去年底进行了近10年来首次升息，但今年迄今一直按兵不动，因担心通胀持续低迷。大部分经济学家预计联储将于12月再次升息。

自2015年第四季度出现萎缩以来，企业投资受到联储官员的关注，部分决策者认为，这给经济增长带来下行风险。企业投资下滑的部分原因是，为应对油价下跌，企业削减了资本支出预算。

这反过来给制造业带来压力，制造业本已受到美元走强、全球需求疲弱和库存调整的打击。7月核心资本财订单增长，而最近数月油价上涨，且油气钻探活动也增加。

**企业支出疲弱**

不过，经济学家称，第三季的企业支出仍可能不振，因英国决定脱欧后全球经济存在不确定性，以及美国11月将进行大选。

“过去两个月的稳定增长，为企业支出给今年下半年经济增长带来净贡献打下基础，”Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。

“欧元区经济在英国公投脱欧后可能趋疲，料会限制美国资本支出复苏的程度。”

重型机械制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)上月下调了2016年财测，称原因为矿业和其它行业需求下滑。企业支出疲弱拖累今年上半年美国经济仅增长1.0%。

核心资本财订单需求上月强劲增长，整体耐久财订单7月也急升4.4%；耐久财库存上月增长，此前连续六个月下跌。耐久财是指使用时间在三个月或以上的、包括从面包机到飞机在内的各种商品。

核心资本财付运上月下降0.4%，6月下跌0.5%。该指标被用于计算国内生产总值 (GDP)中的设备支出。

但劳动力市场仍然强劲，应该会支撑消费者支出，进而缓解企业投资疲弱给经济带来的打击。亚特兰大联储目前预计第三季经济增长3.4%。

周四发布的另外一份报告显示，截至8月20日当周，初请失业金人数减少1,000人，经季节调整后为26.1万人，这是连续第三周下降。

经济学家预计，上周初请失业金人数增加至26.5万人。初请失业金人数已连续77周低于表明就业市场强劲的30万门槛，持续时间为1973年以来最长，而当时劳动力市场规模比现在小得多。

“初请失业金人数当前的下降趋势，表明劳动力市场的潜在势头仍相当强劲，”巴克莱经济学家Rob Martin称，“没有大批工人失业，失业的工人也能找到工作。”(完)