综述：美国2月企业支出增加 但料第二季可能放缓

路透华盛顿3月24日 - 美国2月资本财新订单意外下滑，但对机械和电气设备的需求提振付运量急升，这支撑了第一季企业投资加速的预期。

在能源行业的推动下，制造业在经历长期滑坡后复苏，与经济普遍放缓的势头逆向而动。美国联邦储备理事会(FED/美联储)在上周谈及企业投资时说，看似“有所增强”。

“越来越多的迹象显示，制造业活动处于上升势头，企业在设备方面的资本支出势将连续第二个季度增长，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称。

商务部周五称，上月扣除飞机的非国防资本财订单下跌0.1%，该指标即所谓的核心资本财订单，因被看作是企业支出计划晴雨表而被备受关注，1月时上升0.1%，这暗示第二季企业支出将会放缓。

核心资本财付运上月跳升1.0%，1月时下跌0.3%。该指标被政府用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。上月该指标跳升，是2016年底订单增加的体现。

路透调查的经济学家预计，上月核心资本财订单增长0.6%。

机械设备订单微升0.1%，但付运增长0.9%。电气设备，电器和电子元件订单增加2.2%，为七个月来的最大增幅，付运增长1.5%。

美国金融市场涨跌不一，因投资者等待周五稍晚众议院对共和党支持的医保议案的投票结果。此次投票被看作是特朗普总统面临的首个重大政策考验。

股市走高，美元基本持平，美债价格上涨。

“医保法案是特朗普和共和党推动重大立法能力的试金石，”瑞穗证券首席美国经济学家Steven Ricchiuto称。

“如果这次失败了，那么需要重新考虑税改、基建和国防支出计划的前景。”

**制造业复苏**

油价从多年低位反弹，驱动能源领域对设备的需求，帮助提振了制造业。

特朗普政府承诺为企业减税、增加基建支出和放松监管，大大提振了对经济的信心，制造业也因此受到支撑。制造业在经济中的占比约为12%。

但财政刺激政策细节仍未出台，导致过去几个月设备订单增长放缓。经济学家称，尽管预计本季企业支出将加速增长，但第二季可能会放缓。

周五发布的另外一份报告来自数据公司Markit，数据显示，美国3月制造业指数跌至五个月低位。

“年初以来，企业信心一直处于周期的高点，但还没有转化成同样强劲的企业活动，”Wells Fargo Economics经济学家Sarah House称。

继第四季按年增长了1.9%后，设备支出增速预计将加快，但仍不足以抵消消费者支出放缓和贸易赤字扩大给国内生产总值(GDP)带来的拖累。

亚特兰大联储预计第一季经济增长年率为1.0%，去年第四季增长年率为1.9%。

上月，交通设备需求跳升4.3%，抵消了核心资本财订单下降的影响，提振整体耐久财订单增长1.7%，1月耐久财订单增长2.3%。耐久财是指从烤面包机到飞机等使用时间达到或超过三年的商品。

2月民用飞机订单急升47.6%，受波音(BA.N)飞机订单增加驱动。

上月机动车和零部件订单下跌0.8%，国防飞机订单骤降12.8%。初级金属订单增加，但金属制成品订单下降，电脑和电子产品订单也减少。

核心资本财未完成订单上月增加0.2%，1月增加了0.5%，整体耐久财库存上月增加0.2%。(完)