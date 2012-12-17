表格:美国12月纽约联邦储备银行制造业指数降至负8.10,低于预估

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透纽约12月17日 - 美国纽约联邦储备银行周一公布,12月制造业指数为负8.10.市场预估为负1.00. 以下为分项指数:
2012年12月 11月 10月 9月 8月 制造业指数 -8.10 -5.22 -6.16 -10.41 -5.85 投入物价 16.13 14.61 17.20 19.15 16.47 产出物价 1.08 5.62 4.30 5.32 2.35 新订单 -3.70 3.08 -8.97 -14.03 -5.50 出货 8.83 14.59 -6.40 2.75 4.09 交货时间 -2.15 -1.12 -4.30 2.13 -7.06 库存 -11.83 -12.36 -2.15 0.00 -8.24 未完成订单 -6.45 11.24 -18.28 -14.89 -10.59 员工数 -9.68 -14.61 -1.08 4.26 16.47 一周平均工时 -10.75 -7.87 -4.30 -1.06 3.53 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 田建华; 审校 王丽鑫)
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。