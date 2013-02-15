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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 21:48 BJT

表格: 美国2月纽约联邦储备银行制造业指数升至10.04,优于预估

路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行周五公布,美国纽约联邦储备银行2月制造业指数为10.04,1月为负7.78,市场预估为负2.00.

以下为分项指数:

2013年 2012年 2012年

2月 1月 12月 11月

制造业指数 10.04 -7.78 -7.30 -5.22

投入物价 26.26 22.58 16.13 14.61

产出物价 8.08 10.75 1.08 5.62

新订单 13.31 -7.18 -3.44 3.08

出货 13.08 -3.08 11.93 14.59

交货时间 2.02 -2.15 -2.15 -1.12

库存 0.00 -8.60 -11.83 -12.36

未完成订单 -2.02 -7.53 -6.45 11.24

员工数 8.08 -4.30 -9.68 -14.61

一周平均工时 -4.04 -5.38 -10.75 -7.87

(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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