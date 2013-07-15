表格：美国纽约联邦储备银行7月制造业指数升至9.46

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透7月15日 - 美国纽约联邦储备银行周一公布,7月制造业指数升至9.46，6月为7.84。
路透调查受访分析师原预期7月指数为5.00。
以下为分项指数:
2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年
7月 6月 5月 4月 3月 2月
制造业指数 9.46 7.84 -1.43 3.05 9.24 10.04
投入物价 17.39 20.97 20.45 28.41 25.81 26.26
产出物价 1.09 11.29 4.55 5.68 2.15 8.08
新订单 3.77 -6.69 -1.17 2.20 8.18 13.31
出货 8.96 -11.77 -0.02 0.75 7.76 13.08
交货时间 3.26 -6.45 -3.41 -3.41 -2.15 2.02
库存 -6.52 -11.29 -7.95 -4.55 -5.38 0.00
未完成订单 -8.70 -14.52 -6.82 -3.41 -2.15 -2.02
员工数 3.26 0.00 5.68 6.82 3.23 8.08
一周平均工时 -7.61 -11.29 -1.14 5.68 0.00 -4.04 (完)
(编译 石冠兰 审校 田建华)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200
路透东京4月13日 - 日本指标10年期公债收益率周四跌至去年11月以来的最低点，接近零水平，因美债收益率下滑且30年期日债标售接获旺盛买需。 指标10年期公债收益率 下跌1个基点至0.005%；午后交易中，10年期公债期货 涨0.19点至151.09。 指标美债收益率周三触及五个月低点，因美国总统特朗普在美国交易时段尾盘发布的媒体采访中称，乐见利率维持在低位。亚洲时段，指标美债收益率 继续下滑，最新交投在2.228%，低于美国收盘的2.296%。 周四，日本财务省标售了8,000亿日圆(73.5亿美元)、票息0.8%的30年期日债，其中有98.5832%以最低价格100.05得标。 本次标售的投标倍数为3.08，低于前次标售的3.14，但需求仍属强劲。平均得标价格与最低得标价格差距(tail)缩窄到0.07，上月标售时为0.19，表明对该券种的需求增强。 标售结果提振超长期日债。30年期日债收益率 下滑3.5个