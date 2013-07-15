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债券 | 2013年 7月 15日 星期一 20:42 BJT

表格：美国纽约联邦储备银行7月制造业指数升至9.46

路透7月15日 - 美国纽约联邦储备银行周一公布,7月制造业指数升至9.46，6月为7.84。

路透调查受访分析师原预期7月指数为5.00。

以下为分项指数:

2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年

7月 6月 5月 4月 3月 2月

制造业指数 9.46 7.84 -1.43 3.05 9.24 10.04

投入物价 17.39 20.97 20.45 28.41 25.81 26.26

产出物价 1.09 11.29 4.55 5.68 2.15 8.08

新订单 3.77 -6.69 -1.17 2.20 8.18 13.31

出货 8.96 -11.77 -0.02 0.75 7.76 13.08

交货时间 3.26 -6.45 -3.41 -3.41 -2.15 2.02

库存 -6.52 -11.29 -7.95 -4.55 -5.38 0.00

未完成订单 -8.70 -14.52 -6.82 -3.41 -2.15 -2.02

员工数 3.26 0.00 5.68 6.82 3.23 8.08

一周平均工时 -7.61 -11.29 -1.14 5.68 0.00 -4.04 (完)

(编译 石冠兰 审校 田建华)
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