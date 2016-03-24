综述：美国2月耐用品订单下降显示美国制造业仍疲弱 但就业市场保持强劲

2010年7月28日，纽约一家商店内战时的洗衣机和干衣机。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿3月24日 - 美国2月耐用品（耐久财）订单下降，因制造业仍受制于美元走强和油价下跌带来的影响。

周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数增加，前几周的数字被修正，显示劳动力市场比之前想象得更强劲。

就业市场的韧性帮助缓和了经济即将步入衰退的忧虑，就业市场状况收紧以及通胀走坚，可能使得美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍行驶在今年逐渐升息的路上。

“尽管全球其它许多国家的经济放缓，美国经济仍强劲，美联储能够继续其缓慢升息政策，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey称。

商务部称，上月耐久财订单减少2.8%，1月上涨4.2%，耐久财订单在过去四个月内有三个月下降。耐久财为使用时间在三年或三年以上物品，范围涵盖从多士炉到飞机等。

不包括飞机在内的非国防资本财订单下降1.8%，1月增幅被下修至3.1%，下修前的数字为增长3.4%。这一所谓的核心资本财订单受到密切关注，因被看成是衡量企业支出计划的一项关键指标。

路透访查的分析师原先预计，上月耐用品订单下降2.9%，核心资本财订单下滑0.1%。

受数据和油价下挫影响，美股下跌。美元兑一篮子货币上涨，此前圣路易斯联储总裁布拉德称，美国距离下一次升息可能不远了。美国公债价格涨跌不一。

美联储在去年12月进行了近10年来首次升息。

**就业市场稳健**

劳工部在另外一份报告中称，截至3月19日当周，美国初请失业金人数增加6,000人，经季节调整后为26.5万人。

政府还修正了2011年以来的数据，整体上申领失业金人数下降幅度大于之前公布的数据。截至3月5日当周，初请失业金人数为自1973年11月以来的最低。这令分析师预计3月就业岗位增长强劲，2月非农就业岗位增加24.2万个。

“美国就业市场仍强劲，随着就业市场收紧，更多的人在寻找工作，雇主在提高薪资，对2016年消费者支出和整体经济都是好消息，”PNC Financial Services副首席分析师Gus Faucher表示。

强劲的国内需求帮助抵消了全球需求疲弱给制造业造成的一些拖累，尽管2月耐久财订单下降，但有迹象显示，制造业的下降周期接近结束。

最近几天的几份报告显示，3月地区工厂活动增加，导致人们乐观地预计，更广泛的制造业调查将显示，制造业自去年9月以来将首次出现增长。

“我们在判断近期制造业活动状况时，并不太看重耐久财订单数据，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。

制造业受困于美元上涨、全球需求疲弱和斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和哈里伯顿(Halliburton) (HAL.N)等油田技术服务公司消减资本支出。制造业在美国经济中占比为12%。

企业出售过剩库存的努力也意味着订单减少，给工厂增加了压力。但年初以来，美元兑美国主要贸易伙伴国货币上涨速度放缓，油价也出现了大幅反弹。

上月耐用品订单普遍下滑。国内生产总值(GDP)报告中用于计算设备支出的核心资本财出货上月减少1.1%，1月为下滑1.3%。

2月出货量减少，令分析师将第一季度GDP的增幅预估下调多至0.4个百分点，预计增长年率低至1.4%。

根据上个月公布的数据，去年第四季经济成长1.0%，商务部将于周五发布第四季GDP终值。

“GDP增长不会从近期的企业支出中获得多少帮助，”富国证券高级分析师Tim Quinlan称。(完)