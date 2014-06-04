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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 06:46 BJT

更新版 1-美国经济：全面反弹，所有地区均有温和至适度成长--联储褐皮书

褐皮书发现的情况将成为美联储官员在6月17-18日政策会议上考虑的部分因素。

继第一季经济萎缩后，经济成长预计将在今年剩余时间回升。美联储官员已将第一季经济的疲弱表现归结于许多地区出现恶劣天气，而褐皮书为此观点增添了证据。

随着冰雪融化，消费者开始购置车辆，同时由于许多地区的商家纷纷抢购空置办公楼，建筑工人也准备开建新办公楼。

“自上份报告公布以来，商业地产市场大多表现得更为强劲，”其中11个地区的空置率持稳或改善，达拉斯地区的报告更称当地办公楼市场“坚挺”。

美联储官员普遍承认经济稳步增长，但尚未出现他们所期望的就业增加或物价稳步上涨。(完) (编译 郑茵/王兴亚/许娜；审校 白云)
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