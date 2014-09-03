美国经济：近几周多数地区经济继续“适度”扩张－联储褐皮书

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透华盛顿9月3日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国多数地区经济在最近几周继续“适度”扩张，汽车行业显示强劲成长，银行业状况改善。
美联储在褐皮书中指出，12个联储地区中，有六个地区称经济“适度”成长。
美联储称，从招聘趋势来看，多数地区就业市场状况基本保持不变，多数地区的就业岗位增长速度总体温和。
但美联储表示，几乎所有地区都报告难以找到某些领域的技术工人，包括资讯科技、卡车司机和建筑工人，部分岗位出现短缺。
“整体而言，物价压力基本保持不变，”褐皮书还指出。
自7月上次褐皮书发布后，美联储表示，多数地区报告汽车销售继续增长，费城和达拉斯地区汽车销售触及创纪录水平。
褐皮书称，多数联储地区的消费者支出以小幅至适度的步伐增长，自上次褐皮书发布以来变化不大。各个联储地区的制造业报告喜忧参半 ，半数联储地区的住宅地产活动总体扩张或持稳。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译