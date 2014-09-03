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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 02:15 BJT

美国经济：近几周多数地区经济继续“适度”扩张－联储褐皮书

路透华盛顿9月3日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国多数地区经济在最近几周继续“适度”扩张，汽车行业显示强劲成长，银行业状况改善。

美联储在褐皮书中指出，12个联储地区中，有六个地区称经济“适度”成长。

美联储称，从招聘趋势来看，多数地区就业市场状况基本保持不变，多数地区的就业岗位增长速度总体温和。

但美联储表示，几乎所有地区都报告难以找到某些领域的技术工人，包括资讯科技、卡车司机和建筑工人，部分岗位出现短缺。

“整体而言，物价压力基本保持不变，”褐皮书还指出。

自7月上次褐皮书发布后，美联储表示，多数地区报告汽车销售继续增长，费城和达拉斯地区汽车销售触及创纪录水平。

褐皮书称，多数联储地区的消费者支出以小幅至适度的步伐增长，自上次褐皮书发布以来变化不大。各个联储地区的制造业报告喜忧参半 ，半数联储地区的住宅地产活动总体扩张或持稳。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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