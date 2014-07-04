投行观点：6月就业报告喜人，令分析师思考美联储提前加息可能性

摩根大通将美联储升息预期从2015年第四季提前至第三季。Feroli补充说，鉴于就业和通胀数据，明年第二季开始收紧政策似乎是“合理的”。

巴克莱预计美联储将于明年6月首次升息，称该报告不大可能在短期内对美联储政策有太大影响。但巴克莱指出，如果失业率降速继续快过联储预期，而且核心通胀超过央行目标，那么美联储可能提早行动。

汇丰控股维持美联储将在2015年第三季升息的预期不变。

高盛表示，6月非农就业报告显示，美联储升息时间可能早于高盛预期的2016年第一季。

影响预期的关键是长期失业人数和薪资压力。美联储主席叶伦不断重申，就业市场仍有相当规模的闲置劳动力，随着经济复苏，且通胀率低于美联储2%目标之际，那些长期失业人口会重新加入劳动力大军，这将对薪资造成下行压力。但知名经济学家和美联储官员都不认同叶伦的观点。

“薪资成长仍较低，劳动参与率缺乏反弹，将让那些美联储核心鸽派官员感到放松，”美国银行的全球经济研究联席主管Ethan Harris周四表示。

不过Harris补充称，“现在提早升息的风险增加，但美联储官员不太可能因为单一报告就大幅改变预期。”(完)