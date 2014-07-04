投行观点：6月就业报告喜人，令分析师思考美联储提前加息可能性

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
摩根大通将美联储升息预期从2015年第四季提前至第三季。Feroli补充说，鉴于就业和通胀数据，明年第二季开始收紧政策似乎是“合理的”。
巴克莱预计美联储将于明年6月首次升息，称该报告不大可能在短期内对美联储政策有太大影响。但巴克莱指出，如果失业率降速继续快过联储预期，而且核心通胀超过央行目标，那么美联储可能提早行动。
汇丰控股维持美联储将在2015年第三季升息的预期不变。
高盛表示，6月非农就业报告显示，美联储升息时间可能早于高盛预期的2016年第一季。
影响预期的关键是长期失业人数和薪资压力。美联储主席叶伦不断重申，就业市场仍有相当规模的闲置劳动力，随着经济复苏，且通胀率低于美联储2%目标之际，那些长期失业人口会重新加入劳动力大军，这将对薪资造成下行压力。但知名经济学家和美联储官员都不认同叶伦的观点。
“薪资成长仍较低，劳动参与率缺乏反弹，将让那些美联储核心鸽派官员感到放松，”美国银行的全球经济研究联席主管Ethan Harris周四表示。
不过Harris补充称，“现在提早升息的风险增加，但美联储官员不太可能因为单一报告就大幅改变预期。”(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 张明钧)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数
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