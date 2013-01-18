美国财政: 政府2012财年净负债水平增至16.1万亿美元

路透华盛顿1月17日 - 美国财政部周四公布的一份报告显示,2012财年美国政府净负债增加1.3万亿(兆)美元,因政府债务和联邦福利方面的应付项目增加.

在围绕预算的政治博弈剑拔弩张之际,美国政府财政报告显示,政府负债比资产高出16.101万亿美元,上年同期这一差额为14.785万亿美元.

报告显示,截至9月30日财年里,政府净运营成本(或赤字)从上财年的1.313万亿美元小幅增至1.316万亿美元.

这一数据有别于国会预算办公室11月公布的预算赤字,当时该办公室公布2012财年预算赤字为1.089万亿美元.

这项财政报告是在前财政部长奥尼尔(Paul O'Neill)任下开始编制的,旨在展示政府在医疗保险、医疗补助和社会保障等福利项目上的负债上升情况.奥尼尔为小布什(布希)时期的第一任财长.

财政部表示,如果这种情况不加以解决,目前的支出和税收模式将导致扣除利息支出的基本赤字从2020年左右开始不断扩大.

财政部长盖特纳在该报告所附信件中称,"总统和国会将继续努力降低未来的预算赤字."