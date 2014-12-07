国际油市：美国石油产量增长的步伐将随油价下跌减缓--白宫经济顾问

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透特拉维夫12月7日 - 美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)周日称，美国石油产量将继续增长，但全球油价下跌将限制增长的步伐。
福尔曼在以色列参加一场商业会议的间隙对路透表示，“即使油价下跌，美国的石油产量仍将继续增长。只是增长的幅度将会减缓。”
沙特阿拉伯11月27日拒绝了石油输出国组织(OPEC)中的弱国提出的减产保油价的建议，有分析师猜测沙特或希望透过低油价抑制美国石油产量增长的势头。
布兰特原油周五跌至每桶69美元以下，周线自2010年来首次收在70美元下方，因沙特调降石油官方售价增加了近期油价面临的压力。
福尔曼称，“油价下跌对消费者来说如同减税，将刺激消费支出。所有模型均显示，油价下跌对美国经济是正面的因素，因为美国仍然是石油净进口国。”
福尔曼在演讲中表示，美国经济强劲，就业增长为15年来最高，而欧洲、日本和其他地区需要更多的刺激，因需求低迷且购买力降低。
他呼吁德国政府增加支出以扩大需求，特别是近零的通胀率显示需求疲弱。
福尔曼称，“德国拥有全球最大的经常帐盈余，扩大内需的空间非常大。”
美国近几个月加大对欧洲施压，促其采取果断措施帮助经济。美国财政部长杰克卢曾表示，欧洲经济面临低增长的“失落的十年”。
财政部负责国际事务的副部长Nathan Sheets上周表示，欧洲央行应采取“持续的步骤”刺激增长，财政情况良好且出口强劲的国家应鼓励消费者增加支出。(完) (翻译 张荻； 审校 张明钧)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。