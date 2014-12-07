国际油市：美国石油产量增长的步伐将随油价下跌减缓--白宫经济顾问

路透特拉维夫12月7日 - 美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)周日称，美国石油产量将继续增长，但全球油价下跌将限制增长的步伐。

福尔曼在以色列参加一场商业会议的间隙对路透表示，“即使油价下跌，美国的石油产量仍将继续增长。只是增长的幅度将会减缓。”

沙特阿拉伯11月27日拒绝了石油输出国组织(OPEC)中的弱国提出的减产保油价的建议，有分析师猜测沙特或希望透过低油价抑制美国石油产量增长的势头。

布兰特原油周五跌至每桶69美元以下，周线自2010年来首次收在70美元下方，因沙特调降石油官方售价增加了近期油价面临的压力。

福尔曼称，“油价下跌对消费者来说如同减税，将刺激消费支出。所有模型均显示，油价下跌对美国经济是正面的因素，因为美国仍然是石油净进口国。”

福尔曼在演讲中表示，美国经济强劲，就业增长为15年来最高，而欧洲、日本和其他地区需要更多的刺激，因需求低迷且购买力降低。

他呼吁德国政府增加支出以扩大需求，特别是近零的通胀率显示需求疲弱。

福尔曼称，“德国拥有全球最大的经常帐盈余，扩大内需的空间非常大。”

美国近几个月加大对欧洲施压，促其采取果断措施帮助经济。美国财政部长杰克卢曾表示，欧洲经济面临低增长的“失落的十年”。

财政部负责国际事务的副部长Nathan Sheets上周表示，欧洲央行应采取“持续的步骤”刺激增长，财政情况良好且出口强劲的国家应鼓励消费者增加支出。(完) (翻译 张荻； 审校 张明钧)