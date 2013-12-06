标题新闻：白宫称强劲的就业报告也显示降低长期失业无进展，需延长今年到期的失业福利

表格：美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%

路透3月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的美国工 业生产和产能利用率的年度修正数据。 在以下表格，“产出”是工业产出较上月或较上年同期的百分比变动 ，“产能利用率”是一个月或一年的总工业产能利用率。月度数据是经季 节调整，年度数据没有经季节调整(2012=100)。 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.1 持平 75.9 75.4 17年1月 -0.1 -0.1 75.9 75.5 16年12月 0.7 0.6 76.0 75.6 制造业 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.5 0.5 75.8 75.6 17年1月 0.6