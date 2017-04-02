华尔街大型银行下调第一季GDP增长预测 因支出数据疲软

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
银行预计国内生产总值(GDP)增长在1.0-1.5%区间内，加强了2014年以来美国经济再次出现开年增长状况疲软的看法。
美国商务部周五数据显示，占美国经济规模逾三分之二的消费者支出小升0.1%，为8月以来最小升幅，且不及1月的增长0.2%。
摩根大通(JPM.N)分析师Michael Feroli在一份研报中称，下调对美国第一季GDP增长预测，从1.5%下调至1.0%。
“部分疲软因素可能是短暂的：天气温暖抑制了1-2月公共事业支出，创下逾25年来最疲软的两个月支出。退税支付迟缓可能也抑制了今年前两个月消费的增长，”Feroli称。
巴克莱(BARC.L)分析师对第一季GDP增长的预测也从1.6%下调至1.4%。高盛(GS.N)分析师的预测则从1.8%下调至1.5%。
年初GDP增长再次疲软，与2014年以来这几年的情况相同，当时由于全国遭遇异常冷冬天气抑制商业活动，2014年第一季GDP萎缩2.9%。
经过第一季的疲软后经济增长也反弹。
摩根大通的Feroli对第二季GDP增长预估从2.0%上调至3.0%，预计消费支出反弹。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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