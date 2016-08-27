综述：库存减少拖累美国第二季GDP增长 但预计经济第三季将强劲反弹

路透华盛顿8月26日 - 美国第二季经济增长速度被下修，企业大幅削减库存抵消了消费者支出急升的影响。

美国商务部周五称，国内生产总值(GDP)环比年率增长1.1%，略低于上月公布的1.2%的初估值。另外，进口数据被上修，且政府支出疲弱。

“第二季GDP数据被小幅下修，这并不非常令人担心，特别是考虑到最近出炉的更多数据指向第三季经济将强劲反弹，”Capital Economics经济学家Steve Murphy称。

经济在第三季开局表现强劲，商品贸易逆差大幅收窄，7月居民住宅建设增加。7月耐久财订单急升，暗指企业支出长期下滑的趋势开始减弱。

虽然7月零售销售数据疲弱，但强劲的劳动力市场应该能继续支撑消费者支出，预计企业在第二季消化掉积压库存后会再次补充库存，这也会提振增长率。

亚特兰大联储目前预计第三季GDP增长3.4%，第一季经济增长0.8%，今年上半年增长1.0%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五在全球央行官员杰克森霍尔年会上的讲话，对经济的看法乐观。

叶伦称，她认为近几个月升息的可能性增强，因就业市场强劲，且经济活动和通胀预期良好。

美联储在去年12月进行了近十年来首次加息，但今年迄今一直未能进一步行动，因全球经济成长放缓、金融市场动荡以及美国通胀数据普遍低迷。

美股走低，美元兑一篮子货币上涨，美债基本持平。

**企业获利下降**

政府还报告称，第二季企业税后获利下滑2.4%，第一季修正后为增长8.1%，获利疲弱可能限制预期的企业支出反弹力度。

由于企业获利下降，一项评估经济成长的替代指标--国内总收入(GDI)第二季仅增长0.2%，为2013年第一季度以来最慢增速。GDI从收入方面评估经济表现。第一季增长了0.8%。

一些经济学家称，获利和企业支出下降，为美联储不升息提供了理据。

“很显然，短期内没有出现衰退的风险，但数据好像也不支持，经济增长不断加速，美联储需要升息的观点，”M Science首席经济学家Steve Blitz称。

“有充分的理由将利率保持在目前的低位，不仅仅是因为美联储，资金需求转弱也是原因之一。因此，如果美联储升息，将会拖累成长放缓。”

第二季库存投资下修至减少124亿美元，前值为减少81亿美元，这是2011年第三季以来第一次下降，导致库存给GDP增长率带来了1.26个百分点的拖累，为逾两年来最大。初值为1.16个百分点，这是库存连续第五个季度拖累产出。经济学家称，库存减少的部分原因归于消费强劲。

消费者支出被上修至大增4.4%，为2014年第四季度以来的最大增幅，初值为增长4.2%。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。

尽管周五发布的第二份报告显示，8月消费者信心有所下降，因年轻家庭担心支出增加，但美国人仍对经济前景保持乐观。

进口增加部分满足了第二季的需求增长，进口数据被修正为增加，初值为减少。加上出口数据被小幅下修，贸易给GDP增长带来0.1个百分点的贡献，上个月公布的数据为贡献0.23个百分点。

企业投资也比最初公布的数据疲弱，因设备支出和包括油气井等在内的非住宅建筑支出被下修。

企业支出已连续第三个季度减少，部分因为油价下挫，挤压了能源行业的利润。

“投资数据疲弱的关键因素是钻探活动大幅减少，但目前下降的趋势正逐步消退，所以，资本支出可能在第三季恢复增长，”IHS Global Insight经济学家Patrick Newport称。(完)