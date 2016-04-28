综述：美国经济活动首季全面停滞 但料不会从此一蹶不振

2010年6月25日，美国新奥尔良港口，工人们在装卸集装箱内的商品。 REUTERS/Sean Gardner

路透华盛顿4月28日 - 美国首季经济成长大幅放缓，增速为两年来最慢，因消费者支出下降，且强势美元继续拖累出口，但由于就业市场依然强劲，预计经济活动将回升。

美国劳工部周四报告，美国首季国内生产总值(GDP)增长年率为0.5%，为2014年首季以来最慢增速。企业加大力度消化积压商品库存也是拖累成长的魁首之一。

低油价重创斯伦贝谢(SLB.N)和哈利伯顿(HAL.N)等油田服务企业的获利，目前仍是经济成长的一大拖累，导致企业支出以2009年第二季衰退结束以来最快的速度下降。

首季经济中绝大多数领域的活动都有不同程度的放缓，只有楼市一枝独秀。

“首季经济成长基本停滞，但这并不表示从此一蹶不振，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示，“部分制约成长的因素正在逐步消退。未来成长可能加速。”

美元强势基本已经结束，油价看似正在企稳。企业消化庞大库存的努力也初见成效。另外，就业市场强势依旧。

劳工部公布的第二份报告显示，上周初请失业金人口增幅低于预期，四周均值降至1973年以来最低。

首季就业岗位平均每月增加20.9万个。与经济活动紧密相关的供应管理协会(ISM)制造业和非制造业指数近几个反弹，这些也暗示第二季成长将会加速。

尽管美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三承认经济活动“放缓”，但表示，就业市场状况“进一步改善”。从声明措辞来看，美联储认为美国经济面临的来自全球经济和金融市场的威胁已经消退。

美联储周三维持指标利率不变，暗示不急于进一步收紧政策。联储去年12月进行近10年来首次升息。

分析师之前预计，首季美国经济按年成长0.7%。去年第四季按年增长1.4%。

数据公布后，美国金融市场反应冷淡，因投资者正在消化日本央行隔夜保持宽松货币政策不变的决定。美元兑日圆走软，美国股小跌。美国公债价格小涨。

**季节性因素并未完全被消除**

尽管首季经济活动普遍放缓，但分析师认为，政府用于消除数据中季节性因素的模型并未完全达到最初的目标。政府去年采取了一系列举措来解决数据失真的问题，但效果有限。

一些残留的季节性因素影响了首季GDP数据，导致自2009年中经济开始复苏后的六年中，有五年首季GDP的表现都不佳。

在美国经济活动中占比超过三分之二的消费者支出按年增长1.9%，为一年来最慢增速，且低于去年第四季2.4%的增幅。

家庭紧缩开支，尽管汽油价格下跌，仍减少购买汽车等耐用商品。他们将薪资小幅增长，以及汽油价格下降节省下来的资金存入银行。另外，家庭还努力削减债务。

扣除税收和通胀因素后，家庭可支配收入首季增长2.9%，高于之前一季2.3%的增幅。储蓄增至7,123亿美元，去年第四季为6,783亿美元。

“受收入强劲增长和能源成本下降提振，消费者支出第二季将会反弹，市场低估了该领域对经济的提振，消费者支出的增长可能在很大程度上会抵消全球成长疲弱给美国经济造成的拖累，”苏格兰皇家银行的分析师Kevin Cummins表示。

首季企业订单继续减少，库存增加609亿美元，低于第四季783亿美元的增幅。

库存增幅下降给首季GDP增长造成了0.33个百分点的拖累。贸易给首季GDP增长造成了0.34个百分点的拖累，因美元强势重压出口，并导致进口增加。

在2014年6月到2015年12月期间，美元兑美国主要贸易伙伴国货币上涨了20%。而今年迄今，美元贸易加权指数累积下跌2.6%。

能源行业投资持续下滑拖累了企业支出。首季设备支出骤降8.6%，为2009年第二季以来最大降幅。

首季非住宅机构投资大幅下降10.7%，因矿山开采、矿井和井架支出以86%的创纪录速度锐减，去年第四季为萎缩39.6%。分析师表示，企业支出放缓表明生产率仍然疲弱。

“企业在首季削减资本支出，但上调薪资的做法对经济活动的改善没有任何意义，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示，“数据预示着，第二季的生产率报告仍会非常难看。”(完)