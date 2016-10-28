第三季美国GDP增长或加速 消费者支出和出口带来支撑

路透华盛顿10月28日 - 美国第三季经济成长可能加速，因消费者支出速度仍强劲，出口激增，这些因素料令美联储可以在12月加息。

路透调查显示，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值料增长2.5%，超过第二季1.4%的扩张步伐。这将是2015年第二季以来最快增速。

除了消费者支出和出口带来支撑外，矿业活动和库存投资反弹料也提振经济。

“只要消费者支出，资本支出有一定程度的企稳、贸易开始做出贡献，库存结束严重拖累状态，那么均衡的表现将让我们相信，情况在朝着正确方向发展，”Miller Tabak首席经济分析师Anthony Karydakis表示。

美国第三季GDP初值将于周五1230GMT出炉。

第三季消费者支出可能继续为经济提供了动力，不过消费者支出增速可能较第二季强劲的4.3%有所放缓，至2.8%。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。

大豆出口大增可能帮助第三季贸易逆差缩窄。因此，分析师预计贸易对第三季GDP增幅的贡献度为1个百分点，第二季仅为0.18个百分点。

第二季库存减少95亿美元，为2011年第三季以来首次下降，而且自2015年第二季以来一直拖累GDP增长。不过第三季库存对GDP成长的贡献料至少为0.5个百分点。

油气井钻探活动增加可能提振了企业投资。包括油气井在内的非住房类投资第三季料增加多达10.7%，第二季为下降2.1%。

但是，企业设备支出可能连续第四季下降。虽然随着油价企稳以及美元大涨走势逐步减弱，企业设备支出降速在放缓，但短期内不大可能出现很大好转。

住宅建设投资可能连续第二季下滑，政府支出可能反弹。(完)