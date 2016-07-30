综述：企业削减库存导致美国第二季成长意外疲弱 但料下半年增长加速

路透华盛顿7月29日 - 美国第二季经济增长仍然迟缓，让投资者倍感意外，库存近五年来首次回落，而企业投资继续保持疲弱态势，抵消了消费者支出强劲增长对经济的提振。

美国商务部周五称，第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，首季增长年率被下修至0.8%。另外，第四季增长年率预估第五次被下修，至0.9%。

经济连续三季成长疲弱，表明成长动能大幅放缓，面临停滞不前的风险。但分析师预计，经济成长将在下半年加速，因消费者支出强劲。

尽管企业消化积压库存拖累GDP成长，但这也可能在未来几个季度提振经济产出。

分析师认为，油价下滑和美元走强等过去几个季度拖累成长的因素，其影响力正在逐步消退。他们预计，下半年经济的平均增速将略高于2%。

“美国经济刚刚经历了一段痛苦的库存修正周期，”UniCredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示。

“过去，这样的过程甚至导致经济滑入衰退，但考虑到目前潜在增长势头放缓，且经济还面临其它方面的阻力，在这样的情况下仍能保持增长，凸显出经济的韧性。”

扣除库存带来的影响，第二季GDP增长2.4%，国内需求增长2.7%。

分析师之前预计，第二季经济增长2.6%。首季成长修正值为1.1%。

疲弱的GDP数据可能不会对利率前景造成影响，美国联邦储备委员会(FED/美联储)关注的是就业市场表现和通胀长期处于低位。联储周三表示，经济前景面临的短期风险“已经减弱”。

“尽管鸽派成员会将GDP数据作为在更长时间内保持‘观望’的理由之一，但我们认为，联储不可能根据波动较大的库存数据来制定货币政策，而是会考量就业市场动态和最终需求情况，”法国巴黎银行驻纽约的首席北美分析师Paul Mortimer-Lee表示。

GDP数据，以及艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)等大型油企业绩疲弱，拖累美股走低。美元指数跌至日低。美国公债价格上扬。

**消费者支出强劲增长**

在美国经济活动中占比超过三分之二的消费者支出第二季急增4.2%，为2014年第四季以来最大增幅，几乎是第二季GDP增长的所有动力源泉。

尽管这一增速可能无法长期保持下去，但就业市场供应收紧，房价上涨以及储蓄水平仍然高企，应该能在今年剩余时间支撑消费者支出。

第二季，经通胀调整后家庭可支配收入从年初的138.1亿美元增至139.2亿美元。

另外，劳工部报告，第二季雇佣成本稳步增长0.6%，与上一季增幅一致。

第二季企业库存减少81亿美元，为2011年第三季以来首次减少，首季为增加407亿美元。库存导致第二季GDP增幅减少了1.16个百分点，所造成的拖累为逾两年最大。

这是库存连续第五季拖累GDP成长。部分分析师表示，库存下降可能反应油价走低。

“我们的解读是，能源行业荣景不再，所造成的拖累超过了之前报告的水平，”富国证券的高级分析师Mark Vitner表示。

企业设备支出连续第三季减少，持续时间为2007-2009年经济衰退以来最长，不过，减少的速度放缓。第二季企业设备支出减少3.5%，首季为下降9.5%。

包括油气井等非住宅结构投资第二季回落7.9%，首季为增长0.1%。

低油价挤压能源行业获利，迫使企业削减资本支出预算，这在过去一段时间内抑制企业支出。从目前情况来看，企业支出前景不容乐观。

全球最大的上市油企艾克森美孚周五报告，季度获利低于预期。美国第二大石油生产商雪佛龙公布，第二季亏损为2011年以来最大。

除石油行业外，分析师称，全球需求的不确定性和即将进行的美国大选也使企业对支持保持谨慎。住宅建设投资和政府支出也减少，但分析师预计将会反弹。尽管美元走强和全球需求疲弱的影响挥之不去，但贸易为GDP增长贡献了0.2个百分点。(完)