盖特纳：金融危机由“愚蠢和贪婪”引发

路透俄勒冈波特兰4月25日电---美国财长盖特纳(Timothy Geithner)周三希望能让美国民众相信，奥巴马政府正全力以赴克服全球金融危机引发的不良因素。

盖特纳在波特兰的一场活动上表示：“正义的车轮正在运行。它没有以民众希望的速度发展，但我们拥有世界上最好的制度，以确保我们法律的执行。”

盖特纳暗示，要想将那些造成近期房地产市场崩溃及後续金融动荡的人绳之以法不那麽容易，因多数罪恶并非由犯罪活动所导致。

他表示：“大多数金融危机是由愚蠢、贪婪、鲁莽、冒险和希望等诸多因素造成。”

盖特纳曾在担任纽约联储主席时为小布什政府处理经济危机，并一直敦促欧洲采取更积极的措施抑制债务问题。

“立法不能解决愚蠢、冒险、贪婪及鲁莽。你所能做的是确保在事情发生时，上述因素不会引发太严重损失。为此，你必须确保你有防范欺诈和滥用的良好法规，提供更好的保护，并强迫银行持有更多的抗风险资本。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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