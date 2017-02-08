综述：美国12月贸易逆差收窄 因出口触及逾一年半最高

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿2月7日 - 美国12月贸易逆差收窄，因出口升至逾一年半最高水平，受技术产品付运创纪录提振，但国内需求增长直指进口进一步增加，可能会限制经济增长。
美国商务部周二公布，12月贸易逆差下滑3.2%至443亿美元，结束先前连续两个月增长的趋势。2016全年贸易逆差增加0.4%至四年高位5,023亿美元，相当于国内生产总值(GDP)的2.7%，低于2015年的2.8%。
经通胀调整后，贸易逆差从11月的639亿美元下滑至623亿美元。
特朗普总统将美国制造业岗位流失归咎于美国的贸易政策，誓言要进行大整改，行动的第一步就是退出由12国签署的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。
特朗普还有意重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)，这是美国、加拿大和墨西哥三国于1994年签订的协议。但经济学家认为，这些保护主义举措不能消除贸易逆差。
“当经济处于充分就业，需求加速增长的情况下，总是会伴随着进口增长加速和贸易逆差增加，”RDQ Economics首席经济学家John Ryding称，“无论汇率水平如何，美国都没有足够的剩余劳动力和产能来消灭逆差，贸易逆差可能在今明两年扩大。”
美国金融市场基本未受报告影响，因美国政府上月发布了商品贸易逆差预估。
贸易对第四季GDP环比年率造成1.7个百分点的拖累，当季GDP环比年率为成长1.9%。
第三季经济成长率为3.5%。年底贸易逆差收窄，可能预示着第一季贸易对成长构成的拖累不大。
12月商品及服务出口增加2.7%至1,907亿美元，为2015年4月以来的最高，因航空航天、生物科技和电子产品等高科技产品出口创历史新高。
工业供应和材料、资本财、消费品及汽车等的出口皆增加。
**出口带动就业**
“出口跳升，应该会使工厂延长生产时间，在机器人不停地运转的同时，增加人手进行辅助工作，”, MUFG Union Bank首席经济学家Chris Rupkey称。
“所有的保护主义举措，对进入美国的商品征收进口税，可能不会带来所希望的就业增长。”
尽管12月出口反弹，但仍受到美元大幅上升的抑制。2016年美元兑美国主要贸易伙伴的货币上涨4.4%。今年初这一影响仍未完全消退。
上周，特朗普总统在与制药企业高管会见时重申，美国的贸易逆差，至少部分是由其它一些国家令本国货币贬值以获取贸易优势造成的，特别是中国和日本。
“贸易逆差被错误地与...窃取我们的就业岗位联系在一起，被认为是货币操纵的产物，”RDQ Economics的Ryding称。
“2016年5,020亿美元的贸易逆差，不可能通过美元贬值或者对外国进口商品实施关税壁垒来消除，减少贸易逆差最有效的办法是制造经济衰退，减少对进口的需求。”
美国向欧盟的出口跳升10.1%，向德国的商品出口急升12.4%。德国也受到一些特朗普顾问的批评。对中国的出口下降4.1%。中国是特朗普的另一块心病。
12月商品和服务进口增长1.5%至2,350亿美元，创2015年3月以来最高，当中有部分反映油价上涨和内需增强。
12月的平均进口油价为每桶41.45美元，为2015年9月以来最高。食品进口触及纪录高位，汽车进口也触及新高。
12月来自中国的商品进口下滑7.6%，同月来自德国的进口则增加1.4%。
由于进出口均下滑，12月中美贸易逆差下降9.0%至278亿美元，2016年与中国间的贸易逆差减少201亿美元至3,470亿美元。中美之间的贸易逆差是一个政治敏感问题。
12月与德国的贸易逆差收窄6.2%至53亿美元，2016年与德国间的贸易逆差则收窄100亿美元至649亿美元。12月美国与加拿大和墨西哥的贸易逆差也大幅收窄。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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