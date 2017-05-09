版本:
中国
债券 | 2017年 5月 10日 星期三 01:51 BJT

标题新闻：3月批发库存数据公布后，高盛下修美第二季GDP成长预估至2.9%，上修首季预估至0.9%

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐