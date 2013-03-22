《美国经济分析》美联储宽松货币政策缓冲了财政紧缩对经济的冲击

银行业开始放松放贷标准，以及家庭资产负债表状况在遭受楼市崩溃打击后改善，也都给经济带来帮助。

“我们已经看到家庭坏账已然减少，他们正开始增加贷款，此外银行业整体放贷正在增加，”美国经济研究所研究部主管Steve Cunningham称。

“因此，从这个方面来说，货币政策开始发挥效用。”

本月公布的美联储数据显示，第四季家庭债务创2008年初以来最快增速，衡量债务负担的指标--家庭债务与税后收入之比降至纪录低位。

此外，从去年到今年1月消费者信贷一直稳步增长，银行业1月亦报告称，贷款需求增强，放贷标准放松。

但无论如何，经济都还未摆脱困境。

本季增长料将回升，部分得益于企业库存增加，这意味着第二季增长可能不及1-3月水准。

由于经济的基本体质更加强劲，许多分析师目前预计，政府预算削减可能会拖累今年国内生产总值(GDP)增幅减少约0.3个百分点，而美国国会预算办公室已经预计这将拖累GDP增幅减少约0.15个百分点。

“自动减支造成的拖累可能略小于我们一个月前的预期，”Mesirow Financial的Laurenti称，“经济形势改善，能够更好地抵挡负面冲击。”(完) (编译 李春喜/王翔琼/许娜; 审校 高琦)