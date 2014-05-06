OECD报告：美国经济受严冬阻碍停滞后将加速成长

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
**预计通胀温和**
尽管经济增长预计提速，但由于工资增长疲软，通胀压力预计保持温和。今年平均失业率预计为6.5%，大幅低于2013年的7.4%。
单位劳工成本预计平均仅增长1.0%，与2013年持平，美联储最关注的通胀率指标在2015年底之前预计都在联储2%的目标水平以下。
“货币政策仍保持非常宽松，在就业市场有闲置产能、物价和工资增长疲软的情况下，这是适宜的，”OECD称。“通胀率已经降至低档，尽管背后的部分原因可能是暂时性的，另外，工资压力仍然不大。”
美联储一直在缩减通过每月购债注入经济的资金数额，预计在今年稍晚结束购债，并在2015年中开始逐渐上调利率。
在邻国加拿大，到2015年底时经济成长率预计提速至2.75%，得益于出口的推动。消费预计增强，而住房投资放缓至更加可以持续的水平。
OECD预测到2015年末，加拿大通胀率上升至接近2.0%的水平。
“随着通胀率接近2%的目标水平，货币宽松应逐渐撤回。财政整固应按计划推进，”OECD表示。(完)
(编译 张明钧/李春喜 审校 蔡美珍)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。