OECD报告：美国经济受严冬阻碍停滞后将加速成长

**预计通胀温和**

尽管经济增长预计提速，但由于工资增长疲软，通胀压力预计保持温和。今年平均失业率预计为6.5%，大幅低于2013年的7.4%。

单位劳工成本预计平均仅增长1.0%，与2013年持平，美联储最关注的通胀率指标在2015年底之前预计都在联储2%的目标水平以下。

“货币政策仍保持非常宽松，在就业市场有闲置产能、物价和工资增长疲软的情况下，这是适宜的，”OECD称。“通胀率已经降至低档，尽管背后的部分原因可能是暂时性的，另外，工资压力仍然不大。”

美联储一直在缩减通过每月购债注入经济的资金数额，预计在今年稍晚结束购债，并在2015年中开始逐渐上调利率。

在邻国加拿大，到2015年底时经济成长率预计提速至2.75%，得益于出口的推动。消费预计增强，而住房投资放缓至更加可以持续的水平。

OECD预测到2015年末，加拿大通胀率上升至接近2.0%的水平。

“随着通胀率接近2%的目标水平，货币宽松应逐渐撤回。财政整固应按计划推进，”OECD表示。(完)