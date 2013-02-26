《美国经济分析》家庭财务、就业及楼市等情势改善,表明景气回升朝霞在望

"我们忙得不得了,"公司执行长Gerald Meldrum说.

楼市同样也在积聚动能.因楼价上升,且市场上房屋供应减少,因此无论大小营建商新增订单都大幅增加.1月成屋库存跌至13年低点.

"我们认为楼市已经迈入复苏,"营建商Quadrant Homes副总裁Mark Gray表示.

去年房屋建设自2005年来首次为经济成长添砖加瓦,2013年料将带来更多支撑.

"房地产等周期性先行指标现在表现出来的状况,与经济复苏初期阶段通常会出现的情况相似,"纽约德意志银行首席美国经济学家Joseph LaVorgna说."今年经济肯定会带来偏上档的惊喜."

但未来几个月形势可能会变得严峻.

零售商巨头沃尔玛(Wal-Mart)及Olive Garden母公司Darden Restaurants 的高层上周纷纷警告称,上调税率已经挫伤消费者支出能力.

原定的削减联邦预算方案已经令政府开始计划减少数十万名雇员的工作时间.这可能会令2013年经济成长减少0.5个百分点.全年美国经济料将仅增长2%.

就算随后撙节措施带来的冲击消褪,也不会有人预期将出现经济荣景.楼市占经济总量的比例仍旧低于泡沫时期之前的水平,因此助推经济成长的能力也同样较弱.获得信贷的难度依旧很大,对数百万在衰退时期拖欠了债务的美国人来说更是如此.欧债危机及汽油价格上涨,也给经济复苏带来持续威胁.

但家庭财务状况好转,意味着经济基本面动能可能会持续增强.房屋建设增加应该也会提升制造业产品的需求,而制造业目前正受到美国油气生产热潮的推助.

著名的经济预估公司Macroeconomic Advisers表示,总而言之,今年经济成长受撙节措施所限,但到2014年经济增速应会加快到至少3.3%,成为10年来最快成长步伐.