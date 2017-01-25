综述：美国12月成屋销售下滑，因房屋供应触及17年低位

路透华盛顿1月24日 - 美国12月成屋销售降幅大于预期，因市场房屋供应跌至1999年以来最低水平，但在就业市场趋紧的背景下，楼市复苏趋势未变。

全美不动产协会(NAR)周二称，成屋销售下降2.8%，经季节性调整后年率为549万户。缺少供应、房价节节攀升和抵押贷款利率上升可能是导致部分买家上月却步的主要原因。

在此前连续三个月增长后，上月销量下降可能并不暗示楼市将会转弱，因劳动力市场接近充分就业，且经济不断增强。

“楼市销量下滑，更多是因为缺少供应，而不是缺乏购买意愿，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff称，“巧妇难为无米之炊。”

11月成屋销售年率被上修至565万户，为2007年2月以来最高，前值为561万户。

经济学家原本预计，12月成屋销售下降1.1%，年率为552万户。2016年全年，成屋销售增长3.8%，年率为545万户，为2006年楼市鼎盛期以来最高。

上月，市场上的房屋供应较11月大减10.8%，至165万户，为1999年12月以来最低水平。

供应比去年同期减少6.3%，目前已经是连续第19个月同比下降。供应匮乏，新组建家庭数量增加，可能给建筑商施压，促使其加快房屋建设。

当前的房屋开工年率略高于120万户。NAR估计，房屋开工和完成年率应处于150-160万户的水平，才能缓解房屋供应长期短缺的问题。

PHLX楼市指数大涨2.80%，跑赢大盘，因预计库存短缺将为房屋建筑商快速发展提供机会。

美国最大房屋建筑商D.R. Horton(DHI.N)大涨6.22%，该公司发布季度获利好于预期，因销售增加。Lennar(LEN.N)跳升5.9%，Pultegroup (PHM.N)急升5.7%。

美元兑一篮子货币下滑，美债价格下跌。

**买家需求旺盛**

“买家踊跃看房，随时准备冲向符合预算的新上市房屋，”Redfin in Washington首席经济学家Nela Richardson称，“唯一缺少的就是能满足需求的房屋供应，因为现在市面可供购买的房屋不多。”

供应可能仍将是令人头疼的问题，因建筑商对缺少技术工人和土地供应怨声载道。

由于可售房屋减少，房价上月继续上涨。12月房屋中间价同比上涨了4.0%，至23.22万美元。

同时，根据房美国住宅贷款抵押机构贷美(Freddie Mac)提供的数据，12月30年期房屋抵押贷款固定利率较11月上涨了43个基点，平均为4.2%，为2014年4月以来最高。

房屋抵押贷款利率可能会进一步上涨，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)预计今年将升息三次。美联储在去年12月将目标利率区间上调25个基点，至0.5-0.75%。

虽然全美不动产协会预计，今年成屋销售增长1%，至年率552万户，但同时也感到担忧，因特朗普总统上周六暂停了一项奥巴马政府提出的，下调联邦政府提供担保的住房贷款保险金计划。

联邦住宅管理局(FHA)在奥巴马政府任内的最后几日宣布，下调联邦政府提供担保的住房抵押贷款的保险金。该计划将于1月27日开始生效。政府预计，这将为符合条件的屋主平均每年节省500美元。

根据全美不动产协会的统计，如不下调保险金，约75-85万购房人的成本将会增加，3-4万新买家将会选择观望。

上月，东北部、西部和中西部地区的成屋销售下降，南部持平。按照12月的销售步伐，将需要3.6个月来消化市场上的房屋库存，为2005年1月以来最低。

11月需要3.9个月的时间来消化所有库存。经济学家认为，反应楼市供需平衡良好的库存周期为六个月。

由于供应不断收紧，12月房价连续第58个月同比上涨。2016年房价增长5.2%，均价达到23.39万美元。

房价上涨增加了房主的资产净值，可能鼓励一些人将房屋上市出售，但因为抵押贷款利率也上涨，可能令首次置业者逾发难以入市。

上月，首次置业者占交易总量的32%，远低于经济学家和地产经纪认为，强劲楼市所需的门槛40%。首次置业者占2016年交易总量的32%。(完)