美国数据：7月标普/Case-Shiller房价指数涨速放慢，同比增幅创七年多最高

路透纽约9月24日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，7月美国独栋屋价格上涨，但涨速略有放慢。不过同比增幅为七年多来最高。

美国7月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上涨0.6%，分析师预估为上涨0.8%。6月为增长0.9%。

未经季节性调整后较前月上涨1.8%。

该指数较上年同期上涨12.4%，分析师预估亦为上涨12.4%，上涨幅度为2006年2月以来最大。6月同比上涨12.1。

该报告暗示，尽管近来抵押贷款成本上涨，房地产业继续复苏。分析师称楼市走强是美国经济反弹中的一个亮点。

未经季节调整所有20个城市的房价均按年上涨，其中拉斯维加斯以27.5%涨幅名列第一，旧金山房价上涨24.8，紧随其后。(完)