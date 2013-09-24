美国数据：7月标普/Case-Shiller房价指数涨速放慢，同比增幅创七年多最高

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透纽约9月24日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，7月美国独栋屋价格上涨，但涨速略有放慢。不过同比增幅为七年多来最高。
美国7月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月上涨0.6%，分析师预估为上涨0.8%。6月为增长0.9%。
未经季节性调整后较前月上涨1.8%。
该指数较上年同期上涨12.4%，分析师预估亦为上涨12.4%，上涨幅度为2006年2月以来最大。6月同比上涨12.1。
该报告暗示，尽管近来抵押贷款成本上涨，房地产业继续复苏。分析师称楼市走强是美国经济反弹中的一个亮点。
未经季节调整所有20个城市的房价均按年上涨，其中拉斯维加斯以27.5%涨幅名列第一，旧金山房价上涨24.8，紧随其后。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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