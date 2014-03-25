美国数据：1月标普/Case-Shiller房价指数较前月涨0.8%，略超预估

路透纽约3月25日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，1月美国独栋屋价格上涨并略为超出预期。

按季节调整后，1月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，路透调查访问的分析师预估为上升0.7%。