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货币新闻 | 2014年 3月 25日 星期二 21:13 BJT

美国数据：1月标普/Case-Shiller房价指数较前月涨0.8%，略超预估

路透纽约3月25日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，1月美国独栋屋价格上涨并略为超出预期。

按季节调整后，1月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，路透调查访问的分析师预估为上升0.7%。

“由于严寒天气，楼市复苏可能略有停滞，”标普道琼指数委员会主席David M. Blitzer在谈及未经季节调整的房价下跌0.1%时称。

“房价自2012年时的最低点已经上涨23%，楼市表现出复苏迹象，上涨幅度愈发正常。”

美国1月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升13.2%，预估为上升13.3%。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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