美国数据：1月标普/Case-Shiller房价指数较前月涨0.8%，略超预估

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透纽约3月25日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，1月美国独栋屋价格上涨并略为超出预期。
按季节调整后，1月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，路透调查访问的分析师预估为上升0.7%。
“由于严寒天气，楼市复苏可能略有停滞，”标普道琼指数委员会主席David M. Blitzer在谈及未经季节调整的房价下跌0.1%时称。
“房价自2012年时的最低点已经上涨23%，楼市表现出复苏迹象，上涨幅度愈发正常。”
美国1月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升13.2%，预估为上升13.3%。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。