综述：美国1月新屋销售反弹 2月消费者信心有所回落

路透华盛顿2月24日 - 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并未改变。

周五公布的另一项数据显示，2月消费者信心有所回落，但仍处于反映消费者支出强健的水平。

美国商务部报告，1月新屋销售较前月增长3.7%，经季节性调整后年率为55.5万户。分析师之前预计为急增6.3%，年率为57万户。新屋销售占房屋总销售的9%左右。

新屋销售数据是从建筑许可数据衍生而来。该数据的月度波动较大，通常会进行大幅修正。1月新屋销售同比增长5.5%。

本周稍早公布的数据显示，1月成屋销售较前月跳增3.3%，触及10年高位。12月房价同比上涨6.2%。

另外，2月密西根大学消费者信心指数终值降至96.3，1月终值为98.5。在特朗普于11月8日赢得大选后，该指数连续三个月大幅攀升。

“正常情况下，这暗示消费者预计特朗普当选将给经济带来积极影响，”密西根大学称，“但实际情况并非如此。在此期间美国两党对经济前景的看法出现了前所未见的分歧，民主党预计经济会滑入衰退，而共和党认为经济会强劲增长。”

密西根大学称，2月消费者信心数据暗示，今年消费者支出将增加。

数据公布后，美国公债价格小涨。美股走低，美元指数.DXY走软。PHLX地产股指数.HGX下跌0.5%。

**就业市场强劲提振楼市**

尽管30年期抵押贷款固定利率升至4.0%以上，超过了一直徘徊在3%之下的薪资增长年率，但楼市依然强劲。这主要受助于就业市场接近充分就业，表现十分强劲。

尽管就业市场供应收紧，尚未引发薪资加速增长，但美国年轻人就业机会增加，使他们有信心组建家庭。不过，可上市销售的房屋供应短缺，仍是楼市面临的一大阻碍。

1月，东北部新屋销售猛增15.8%，至2008年1月以来最高水平。中西部急升14.8%，南部地区增长4.3%。受异常的潮湿天气影响，西部新屋销售下降4.4%。

上月市场上的新屋库存增加3.5%，至26.5万户，仍不到2006年楼市最繁荣时期的一半。

以1月的销量计算，需要5.7个月来消化现有的市场供应，与12月持平。

六个月的库销比是良性的供需平衡状态。1月新屋房价中位数同比上涨7.5%，至31.29万美元。(完)