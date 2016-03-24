综述：美国2月新屋销售增长2%且1月年率上修 显示楼市逐渐改善（更新版）

路透华盛顿3月23日 - 美国2月新屋销售小幅回升，西部地区强劲增长盖过了其它地区大幅下滑，表明在房屋供应不足的情况下，楼市正在逐步好转。

商务部周三公布，2月新屋销售较前月增长2.0%，经季节调整后年率为51.2万户。1月销售年率上修为50.2万户，前值为49.4万户。

“楼市正在改善，尽管是间歇性的，而且全美的情况并不一致，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称。

上月西部地区独栋新屋销售猛增38.5%，扭转1月大降32.7%的局面。东北部销售骤降24.2%，中西部急跌17.9%。人口稠密的南部地区销售也下降了4.1%。

若剔除西部地区，新屋销售则下降8.1%。新屋销售在楼市销售中的占比约为9.2%。

周一公布的数据显示，2月成屋销售下降7.1%，分析师将此归因于库存紧缺，天气糟糕以及2月为闰月导致数据调整有难度。

标普住宅建筑类指数.SPLRCHOME周三收低1.62%，与普遍走软的美股表现一致。

**春季销售情况良好**

另外，美国抵押贷款银行协会(MBA)公布的数据显示，上周购房活动有所降温，经季节调整后的购房指数较之前一周回落1.0%。不过，该指数同比急增25%。

虽然分析师和房地产经纪人预计春季销售情况相当不错，但他们警告称，待售房源持续短缺限制买家的选择余地并推高售价，因此构成挑战。

“成屋和新屋价格迅速上升，确实削弱了买家的承受能力。新屋与成屋库存非常少，也可能影响销量，”Moody's Analytics资深经济学家Ryan Sweet表示。

“春季销售可望表现不俗，但若市场库存较多，且房价负担能力只是略增，则表现可能不如通常那么好。”

2月待售成屋达188万户，较上月增加3.3%，较上年同期则减少1.1%。房价上涨5%以上，超过薪资增幅。

尽管2月新屋库存增加1.7%，至2009年10月以来高位，但仍不及房市泡沫高峰期的一半。

以2月的销售速度，需花上5.6个月才能消化市场上的房屋供给，所需时间持平于1月水准。

就业市场不断改善鼓励新家庭的组建，且抵押贷款利率仍处于低位，楼市的基本面保持强健。今年楼市仍将是推动经济增长的引擎之一。

“我们预期房市在2016年余下时日内，将继续对经济成长做出温和贡献，但不会非常突出，”纽约FTN Financial经济分析师Sophia Kearney-Lederman指出。(完)